Javier Martinez, ospite inatteso alla sua partita a Terni: ecco chi c’era

Javier Martinez continua ad essere seguitissimo in seguito alla sua partecipazione alla scorsa edizione del Grande Fratello. L’uomo è tornato a giocare a pallavolo ed in particolare nella Terni Volley Academy, squadra che milita nel campionato di A3. Il pallavolista argentino ha disputato ieri la seconda partita con la sua squadra al Pala Terni dov’è stato acclamato da oltre 1000 persone. Un grande successo di pubblico che ha visto la presenza di un ospite inatteso per Javier Martinez. A bordo campo a tifare per lo schiacciatore argentino oltre alla compagna Helena Prestes c’era il padre Mariano, che è venuto direttamente dalla Sardegna per vedere una sua partita. In alcuni foto e video pubblicati in rete si vede l’uomo incitare il figlio durante la partita contro una squadra di Campobasso.

Javier Martinez ha ricevuto la sorpresa di suo padre Mariano

Il pallavolista argentino ha ricevuto la sorpresa di suo padre Mariano, che l’ha raggiunto a Terni per vederlo giocare a pallavolo. Javier Martinez ha infatti ieri 1 novembre disputato la seconda partita di campionato contro una squadra di Campobasso. Il 30enne non è riuscito ad ottenere la vittoria nonostante i set siano stati combattutissimi punto a punto. L’uomo si è però potuto consolare tra le braccia di Helena Prestes e del padre. Nuora e suocero sono stati i protagonisti a bordo campo, dove hanno esultato ad ogni punto e fatto il tifo per lo schiacciatore argentino. I due hanno dimostrato di avere stretto un grande rapporto come rivelato in alcune interviste.