Helena Prestes scatenata per Javier Martinez: tifo da ultras col suocero alla partita

Helena Prestes continua a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano. La modella brasiliana è stata la grande protagonista della partita di Javier Martinez svolta lo scorso 1 novembre a Terni. La donna si è recata al Pala Terni in compagnia del suocero Mariano per assistere al match tra la Terni volley academy e una squadra di Campobasso. In questo frangente, l’ex concorrente del Grande fratello ed il suocero sono stati visti dai presenti tifare ed esultare per ogni punto fatto da Javier Martinez. In alcuni video e foto pubblicati in rete si vedono i due alzarsi dalle loro sedie per incitare lo schiacciatore argentino, alle prese con una partita assai complicata contro la squadra di Campobasso.

Helena Prestes tifosa numero di Javier Martinez

La modella brasiliana ha dimostrato di essere la tifosa numero uno di Javier Martinez. Helena Prestes si è scatenata a bordo campo durante i momenti salienti della partita del compagno, che ha perso per 3 set a 1. Nel corso delle ultime ore, la donna si è resa protagonista di una dedica d’amore nei confronti dello schiacciatore del Terni volley academy. La 35enne ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram dove la si vede insieme al fidanzato a bordo di un treno in direzione Milano con la seguente didascalia: “T amo”