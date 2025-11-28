Grande Fratello, sondaggio: chi è ad oggi il concorrente più amato? Omer davanti a Jonas

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

L’edizione corrente del Grande Fratello, capitanata da Simona Ventura, sta per volgere al termine. Con l’avvicinarsi della finalissima, aumenta la curiosità dei fan del programma di scoprire chi riuscirà a salire sul gradino più alto del podio. Al termine della 10^ puntata, Grande Fratello ForumFree ha aperto un sondaggio, chiedendo agli utenti del web di votare il proprio concorrente preferito.

Omar molto amato dai fan del GF, bene anche Giulia e Jonas

Grande Fratello ForumFree, lo scorso 25 novembre ha aperto un nuovo sondaggio, dando la possibilità agli utenti del web di votare il concorrente preferito della decima puntata. Un modo per scoprire anche chi sono ad oggi i gieffini più amati del pubblico. Omer Elomari con il 29% di preferenze, al momento è in testa, con una percentuale di gradimento del 29%. A secondo posto Jonas Pepe con il 26% di preferenze.

Sul terzo gradino del podio si piazza Giulia Soponariu. La prima finalista di quest’edizione del GF, che nel sondaggio vanta l’11% di voti, seguita da Anita Mazzotta con il 10% di consensi. Al quinto posto Grazia Kendi con una percentuale virtuale del 6%. Al sesto posto, ma anche lei molto amata dal pubblico del reality show, Rasha Younes con il 5%.

Tutto potrebbe cambiare nel corso delle prossime settimane. La finale del Grande Fratello andrà in onda su Canale 5 verso la fine del mese di dicembre. Tuttavia, alla proclamazione del vincitore manca meno di un mese.

Lunedì 1° dicembre una nuova puntata del Grande Fratello

Simona Ventura tornerà a collegarsi con la Casa del Grande Fratello lunedì 1° dicembre. In occasione del nuovo appuntamento verrà svelato l’esito del televoto, che in questo momento vede in nomination quattro concorrenti: Mattia, Omer, Jonas e Grazia. Il concorrente più voltato dal pubblico staccherà il pass per la finale come secondo finalista, il meno votato verrà invece eliminato.