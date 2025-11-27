GossipSpettacolo Italia

GF, sondaggio secondo finalista del 1° dicembre: testa a testa tra Jonas e Omer, bene anche Grazia

I sondaggi del web vedono in vantaggio Jonas su Omer per un posto in finale, Grazia sarebbe salva

Sara Federico27 Novembre 2025
Jonas, Omer e Grazia al Grande Fratello (Collage screen Mediaset Infinity)
La finalissima del Grande Fratello si avvicina e la curiosità dei telespettatori di scoprire chi arriverà a contendersi la vittoria finale aumenta di giorno in giorno. Simona Ventura nel corso del nuovo appuntamento in programma lunedì 1° dicembre comunicherà in diretta il verdetto del televoto: il concorrente più votato conquisterà un posto in finale come secondo finalista, il meno votato verrà invece definitivamente eliminato. In questo momento in nomination ci sono: Jonas, Omer, Grazia e Mattia. Il sondaggio di Reality House, in questo momento, vede in vantaggio Jonas Pepe con una percentuale di gradimento da parte degli utenti del web del 44%.

Sondaggio Grande Fratello del 1° dicembre 2025: Jonas in vantaggio su Omer, Grazia insegue da lontano

Quella in programma lunedì 1° dicembre sarà un puntata ricca di colpi di scena per i tanti appassionati del Grande Fratello. Il pubblico a casa conoscerà il nome del secondo finalista, che andrà ad aggiungersi a Giulia Soponariu (prima finalista).

Il televoto vede attualmente protagonisti: Jonas, Omer, Grazia e Mattia. Il sondaggio realizzato da Reality House, ad oggi 27 novembre, vede Jonas Pepe in netto vantaggio sul resto dei concorrenti. Il modello con il 44% dei voti da parte degli utenti del web è il candidato numero uno a staccare il pass da secondo finalista. Vanta una buona percentuale di preferenze anche Omer Elomari. Il concorrente siriano occupa la seconda piazza con il 37% di preferenze. Grazia Kendi, attualmente terza nel sondaggio, insegue con l’11% dei voti.

A rischiare l’eliminazione sarebbe invece Mattia Scudieri con non va oltre il 9% di preferenze da parte degli utenti del web. Il sondaggio è però soltanto indicativo, per scoprire l’esito del verdetto ufficiale del televoto bisognerà attendere lunedì sera, giorno in cui andrà in onda una nuova imperdibile puntata del Grande Fratello.

