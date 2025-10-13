Amici, scontro acceso tra ex allievi mai andata in onda: “Ci hanno separati e tenuti a distanza, poi…”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

A distanza di anni è emerso un retroscena che riguarda una delle passate edizioni di Amici di Maria De Filippi, c’è stato uno scontro molto acceso tra due due ex allievi.

Gli animi tra loro si scaldarono velocemente arrivando addirittura alle mani, era stato infatti necessario dividerli per evitare che la situazione continuasse a degenerare. È successo durante la 19esima edizione del noto talent show, tra chi? Tra Javier Rojas e Nicolai Gorodiskii. Il primo, intervistato da Lea Ballerina, si è lasciato sfuggire inedite rivelazioni sul litigio mai andato in onda.

Scontro fisico tra Javier Rojas e Nicolai Gorodiskii ad Amici: cosa era successo tra loro

Il ballerino ha raccontato che Nicolai Gorodiskii era entrato quando lui stava migliorando, quello era un momento difficile per lui. Durante una lezione di classico stava facendo i suoi esercizi quando ha notato che alle sue spalle l’altro ballerino faceva dei versi. Vedendolo dallo specchio gli aveva chiesto di smetterla ma continuava, in preda alla rabbia lo ha quindi spinto e quelli della produzione li hanno subito separati.

Durante l’acceso scontro sono volate minacce e insulti tra Javier Rojas e Nicolai Gorodiskii, li hanno quindi messi in due diverse casette e li tenevano separati, la produzione non li faceva mai incontrare, li tenevano a distanza. Dopo aver parlato con Maria De Filippi però le cose sono cambiate, i due ragazzi hanno parlato e sono riusciti a chiarirsi.