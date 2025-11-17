Grande Fratello, nuovo malore per Giulia Soponariu: la gieffina è svenuta, lascerà la casa?

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

I fan del Grande Fratello aspettano con ansia la nuova puntata che andrà in onda stasera su Canale 5, nelle scorse ore però è successo qualcosa che ha fatto preoccupare tutti, Giulia Soponariu si è sentita di nuovo male.

Non è la prima volta che la gieffina accusa dei malori nella casa più spiata dagli italiani, da quando ha fatto il suo ingresso infatti era già svenuta due volte. Sui social in molti stanno commentando l’accaduto e stanno manifestando preoccupazione nei confronti della concorrente più giovane del Grande Fratello, tra i vari commenti si legge: “Tre malori in una settimana non sono normali, qualcuno deve intervenire”.

Giulia Soponariu è svenuta di nuovo al Grande Fratello: cosa è successo nella casa

La gieffina nelle scorse ore ha perso conoscenza nella casa più spiata d’Italia, in preda alla preoccupazione i suoi compagni di avventura l’hanno subito soccorsa e fortunatamente si è ripresa dopo pochi minuti. Lei li ha subito tranquillizzati dicendo: “Sto meglio, mi gira solo un po’ la testa“.

Non è chiaro quale sia la causa dei suoi malori, però i suoi svenimenti stanno facendo preoccupare sempre di più i telespettatori. Anche gli altri gieffini sono preoccupati per lei, la scorsa settimana Flaminia l’ha addirittura nominata dicendo che le dispiace vederla stare male al Grande Fratello. A causa degli svenimenti Giulia Soponariu potrebbe decidere di abbandonare il reality? Lo scopriremo.