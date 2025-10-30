Giulia Soponariu svela i dettagli del rapimento al Grande Fratello: cosa ha detto in lacrime

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Al Grande Fratello durante una chiacchierata con alcuni suoi compagni di avventura Giulia Soponariu si è lasciata sfuggire alcune scioccanti rivelazioni che riguardano un momento molto doloroso della sua infanzia.

La gieffina nella casa più spiata dagli italiani aveva già rivelato di essere stata rapita quando aveva quattro anni, fino ad ora però non aveva svelato come si era svolta la drammatica vicenda. Parlando con gli altri concorrenti ha raccontato che c’era sempre una ragazza di 14 anni vicino casa sua, la madre si preoccupava e le diceva di non giocare con lei che era così tanto più grande di lei. Una domenica le ha mostrato un giocattolo uguale al suo, poi le ha chiesto se voleva provare la sua bicicletta invitandola a seguirla.

Giulia Soponariu scoppia in lacrime al Grande Fratello: cosa ha raccontato sul rapimento

La gieffina ha raccontato di essersi ritrovata in un vicolo stretto insieme alla 14enne, però non ricorda molto. Ha fatto sapere che ricorda solo che c’era un furgone bianco e due uomini che le chiedevano di salire. Lei pensava che l’avrebbero riportata a casa, poi in preda alla paura ha iniziato ad urlare ‘mamma’.

Giulia Soponariu non è riuscita a trattenere le lacrime mentre svelava i dettagli sul rapimento. Al Grande Fratello ha rivelato di essersi svegliata con meno capelli, dopo qualche ora fortunatamente la famiglia con l’aiuto delle forze dell’ordine è riuscita a ritrovarla. Per anni hanno provato a farle credere che erano stato solo un incubo, lei però fino all’età di undici anni aveva paura a dormire da sola e col tempo ha scoperto la verità. La gieffina ha poi detto: “È stata una cosa che a me non mi ha toccata, perché io ringrazio Dio che mi è successo da piccola, però con mia madre non posso toccare l’argomento”.