Grande Fratello Matteo Azzali, il duro attacco dell’ex: “Pagliaccio è poco, vergognati”

Nei giorni scorsi Matteo Azzali ha minacciato di abbandonare il Grande Fratello dicendo che lui ha deciso di partecipare al reality per dare un esempio ai più giovani e non per fare il pagliaccio.

Si è detto molto distante dal comportamento di alcuni suoi compagni di avventura che stanno optando per la leggerezza nella casa più spiata dagli italiani. A lui interessa trasmettere un messaggio con la sua storia ma se non potrà farlo andrà via. Intanto, nelle scorse ore l’ex fidanzata lo ha duramente attaccato.

Matteo Azzali, l’ex fidanzata lo smaschera: cosa ha detto sul gieffino

Sui social l’ex fidanzata del gieffino ci ha tenuto a far sapere che è ben diverso da come si dipinge. A detta sua ama definirsi saldo, inquadrato e rigoroso sia nella vita che nelle relazioni ma sono affermazioni molto distanti dalla sostanza dei fatti.

L’ex fidanzata di Matteo Azzali ha raccontato che tre mesi fa lui ha messo fine alla loro storia d’amore dopo circa due anni per un’altra donna. Lei si chiede se l’epiteto di pagliaccio possa essere sufficiente o se non sia più opportuno trovare una più incisiva definizione. La donna ha aggiunto: “L’appellativo di ‘pagliaccio’ rischia persino di suonare indulgente. Vergognati! Del concetto di rispetto tu non possiedi neppure la più vaga cognizione“.