Matteo Azzali abbandona il Grande Fratello? Lo sfogo: “Non fa per me”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sono già nate le prime tensioni nella casa più spiata dagli italiani a pochi giorni dall’inizio della nuova edizione del Grande Fratello, nella notte Matteo Azzali si è lasciato andare ad un lungo sfogo.

Il pugile con la sua storia vuole diventare un esempio per molte persone, ma se non avrà modo di lanciare il messaggio che desidera è pronto a mettere fine alla sua avventura televisiva. A farlo sapere è stato lui stesso, parlando con Francesco Rana ha infatti detto che potrebbe abbandonare il Grande Fratello.

Matteo Azzali lascia la casa del Grande Fratello? Il gieffino si sfoga nella notte

Chiacchierando con il suo compagno di avventura il gieffino senza giri di parole ha detto: “Se questo è il mood me ne vado davvero. Io sono venuto qui dentro solo perché la mia storia possa essere da esempio, da ispirazione ai ragazzi giovani”. Ci ha tenuto a precisare che nella casa non ha intenzione di fare cavolate, come urlare, fare cori, cuscinate a caos perché non è quello che vuole.

Matteo Azzali ha continuato dicendo che per lui la sua immagine è importante e non vuole apparire come un casinista o un pagliaccio. Ha poi ribadito che ha deciso di partecipare al Grande Fratello per dare un esempio e se non potrà farlo significa che non è il posto che fa per lui.