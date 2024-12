Grande Fratello, Maica Benedicto tornerà nella casa: sarà una concorrente

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Le novità al Grande Fratello sono all’ordine del giorno e sono sempre pronte a stupire i telespettatori, stando ai rumors nei prossimi giorni Maica Benedicto tornerà nella casa più spiata d’Italia. L’ex gieffina spagnola nelle scorse settimane è già stata nella casa mentre Shaila e Lorenzo erano al Gran Hermano. In quella occasione la sua permanenza è durata pochissimo, solamente 48 ore, ed era nata una certa complicità tra lei e Tommaso Franchi.

Questa volta Maica Benedicto non sarebbe solo un ospite. Sul suo profilo Instagram Deianira Marzano ha fatto sapere ai suoi seguaci di aver ricevuto la conferma, l’ex gieffina spagnola farà il suo ingresso al Grande Fratello nei panni di nuovo concorrente. Al momento però si tratta di un’indiscrezione che non è stata ancora confermata, se la notizia fosse vera potrebbe tornare nella casa il 16 dicembre insieme a Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando.

Maica Benedicto proverà a riconquistare Tommaso al GF?

Maica Benedicto e Tommaso Franchi (Screen video Mediaset Infinity)

Sembrava esserci un certo interesse tra Maica Benedicto e Tommaso Franchi al Grande Fratello, l’ex gieffina però è rimasta molto delusa quando lui è approdato in Spagna. Al Gran Hermano, infatti, il gieffino aveva messo le cose in chiaro dicendo che la loro era solo un’amicizia e che i sentimenti sono un’altra cosa.

Tommaso Franchi al Grande Fratello si è innamorato di MariaVittoria Minghetti e sembrava che nell’ultimo periodo la loro relazione stesse prendendo la giusta piega. Le cose tra loro sono però cambiate quando lei ha ammesso di essere attratta da Alfonso D’Apice. La confessione della gieffina ha messo in crisi il loro rapporto e ha gettato il gieffino nello sconforto. Maica Benedicto porterà scompiglio nella casa più spiata d’Italia? La ‘nuova concorrente’ potrebbe provare a riconquista Tommaso Franchi e questo potrebbe far ingelosire la Minghetti. Nascerà un nuovo triangolo amosoro? Non ci resta che attendere per scoprire se l’ex gieffina spagnola approderà davvero nella casa.