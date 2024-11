Grande Fratello, Tommaso chiarisce con Maica: “Mi piaci ma…”

Dopo settimane di tensione e rivelazioni al “Gran Hermano”, la versione spagnola del Grande Fratello, Tommaso Franchi, concorrente amato dal pubblico, ha finalmente fatto un po’ di ordine dal punto di vista sentimentale. Tommasi ha infatti deciso di chiarire con Maica Benedicto che tra loro c’è solamente un’amicizia, facendo dunque ritorno in Italia. Il suo rientro ha già fatto discutere, complice l’abbraccio accogliente di Mariavittoria, una volta tornato nella Casa di Cinecittà.

Cosa è successo al Gran Hermano?

Tommaso Franchi ha partecipato al “Gran Hermano” spagnolo, l’equivalente iberico del “Grande Fratello”. La sua esperienza è stata ricca di emozioni, compresa una particolare intesa con la concorrente spagnola Maica Benedicto. Tuttavia, quella che sembrava essere la nascita di un nuovo amore, si è rivelato qualcosa di meno intenso, con Tommaso che ha dichiarato di voler mantenere con Maica solo un rapporto di amicizia. “Mi piaci come persona, ma credo che sia meglio conoscerci come amici” è stata la frase che ha messo fine alle speculazioni sulla coppia. La ragazza si è limitata a rispondere: “Lo so, lo so anche per me è così. Non fa nulla, non ci sto male”.

Il ritorno al Grande Fratello e l’abbraccio di Mariavittoria

Una volta rientrato in Italia, Tommaso è stato accolto da Mariavittoria; questo dopo aver visto la clip di confronto tra Franchi e Maica. A quel punto Tommaso, rivolgendosi ad Alfonso Signorini e al pubblico del Grande Fratello, ha spiegato: “Tra me e lei c’è una conoscenza un po’ più intima. Ci stavamo conoscendo proprio prima che io volassi in Spagna. Voglio proteggere questa nostra intimità, è una cosa bella quella che abbiamo io e lei”.

Tommaso Franchi chiarisce con Maica Benedicto

Mariavittoria: “Io e Tommaso ci siamo avvicinati molto”

Mariavittoria ha in seguito specificato: “La settimana di cui parla Tommaso ci siamo avvicinati molto io e lui”. Ha poi aggiunto: “Io voglio provare a portare avanti questa conoscenza, pur sapendo che nel mio caso le telecamere influiscono tanto. Siamo al “Grande Fratello”, ma non sempre è facile lasciarsi andare in questo contesto”. C’è del tenero dunque tra i due ragazzi? Come sempre, chi vivrà vedrà!