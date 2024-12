Tommaso Franchi, crollo emotivo al GF: “Io me ne vado, l’ho detto anche in confessionale”

Momento difficile per Tommaso Franchi al Grande Fratello, il gieffino nelle scorse ore ha avuto un crollo emotivo nella casa più spiata d’Italia e ha fatto sapere che sta pensando di abbandonare il reality. Il motivo? C’entra MariaVittoria Minghetti. Negli ultimi giorni il loro rapporto ha subito una battuta d’arresto perché lei ha bisogno di fare chiarezza nei suoi sentimenti. Questa volta a farle venire dei dubbi in merito al loro rapporto non è però la differenza d’età o la loro diversità ma l’interesse che ha iniziato a provare nei confronti di un altro concorrente, Alfonso D’Apice.

Nel tugurio la gieffina ha trascorso molto tempo con Alfonso D’Apice e tra loro si è creata una complicità che le ha arrecato non poca confusione. MariaVittoria Minghetti non vuole far soffrire Tommaso Franchi, però non riesce ad ignorare l’intesa con l’ex fidanzato di Federica Petagna. Il loro avvicinamento ha mandato il gieffino toscano in crisi, nella notte infatti è scoppiato a piangere al Grande Fratello mentre si sfogava con Jessica e Luca.

Tommaso Franchi soffre per MariaVittoria: in lacrime svela di voler lasciare il GF

Tommaso Franchi al GF (Screen video Mediaset Infinity)

Il fatto che MariaVittoria Minghetti stia trascorrendo molto tempo con Alfonso D’Apice nella casa più spiata d’Italia sta facendo soffrire non poco Tommaso Franchi. Ieri sera la gieffina non ha voluto dormire con lui, atteggiamento che l’ha turbato non poco. Durante il suo sfogo ha chiaramente detto che se deve stare in questo modo preferisce abbandonare il Grande Fratello perché non riesce ad andare avanti così.

In lacrime il gieffino ha ribadito: “Io me ne vado ve lo dico. L’ho detto anche prima in confessionale due. Mi levo dai cogli**i”. A detta sua non è lì per fare il teatrino e non ha voglia di stare ancora male nella casa. Tommaso Franchi ha anche detto che ha già capito cosa succederà lasciando intendere che ci sarà un addio definitivo tra lui e MariaVittoria a causa dell’interesse che prova per D’Apice. Il gieffino toscano abbandonerà davvero il Grande Fratello? Non ci resta che attendere per scoprirlo.