Grande Fratello, Iago Garcia massacra gli autori: c’entrano gli scatti d’ira di Lorenzo Spolverato

Ieri 10 febbraio è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello, il reality show condotto da Alfonso Signorini sui teleschermi di Canale 5. La puntata ha visto come protagonista Iago Garcia, che sta diventando uno dei concorrenti più apprezzati dopo essere partito un po’ in sordina. L’attore spagnolo non condivide il comportamento del primo finalista del Grande Fratello. Stiamo parlando di Lorenzo Spolverato, che ha assunto atteggiamenti discutibili durante un litigio con la fidanzata Shaila Gatta. Il modello milanese ha preso a pugni il materasso ed anche la porta della camera in preda ad uno scatto d’ira. Anche la scorsa settimana, Lorenzo era stato protagonista di uno scatto d’ira, scagliando una sedia in diretta. Ma le immagini non erano state viste e Alfonso Signorini non ne aveva parlato in puntata.

Iago Garcia contro gli autori del Grande Fratello per Lorenzo Spolverato

Durante la puntata di ieri 10 febbraio, Iago Garcia è tornato ad attaccare Lorenzo Spolverato, mettendo in luce ad nuovo atteggiamento aggressivo avuto nei confronti di Shaila Gatta. Il concorrente spagnolo del Grande Fratello ha dichiarato le seguenti parole: “Puoi avere un attacco d’ira in tutto il programma, forse due, ma uno ogni settimana non è normale.” Alfonso Signorini ha quindi protetto Lorenzo Spolverato. Un atteggiamento che non è piaciuto a Iago Garcia, che subito dopo la diretta del Grande Fratello ha attaccato il programma: “Dovevano mettere la clip dove colpiva il letto, ha scatti di rabbia ogni settimana, altri sono visti con la lente d’ingrandimento, lui può urlare alle donne, zittire le persone, fa le sue scenate.. no ragazzi no”.