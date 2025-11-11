Grande Fratello, Francesco Rana offende Donatella: l’ex gieffino ha chiesto ancora scusa

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Francesco Rana è finito al centro di molte critiche ieri sera per aver offeso Donatella Mercoledisanto durante l’ottava puntata del Grande Fratello.

In studio è intervenuto dopo il confronto tra la gieffina e Francesca dicendo di essersi informato a Bari sul suo conto e ha fatto sapere che ‘ne ha fritti di polipi’, un’espressione pugliese molto offensiva. Quando Simona Ventura è venuta a conoscenza del suo significato ha invitato l’ex gieffino a chiederle scusa. La gieffina visibilmente infastidita ha detto al ragazzo di chiedere scusa a suo marito e ai suoi figli per quello che ha detto.

Francesco Rana chiede di nuovo scusa a Donatella e alla sua famiglia dopo la puntata: cosa ha detto l’ex gieffino

Nello studio del Grande Fratello l’ex gieffino si è subito scusato e ci ha tenuto a precisare che la sua non voleva essere un’offesa, si riferiva solo al fatto che Donatella Mercoledisanto è furba e offende gli altri concorrenti. Dopo la puntata ha di nuovo chiesto scusa sui social, sia alla gieffina che alla sua famiglia per le sue parole offensive.

Tra le varie cose Francesco Rana ha detto: “Non era mia intenzione mancare di rispetto a Donatella come donna, moglie o mamma. Il mio commento voleva essere soltanto una critica al suo percorso come concorrente del Grande Fratello”. Ha anche rivelato di essere deluso da se stesso, pensa però che gli errori capitano ed è importante riconoscerli e imparare da essi.