Beatrice Luzzi critica MariaVittoria al GF, nella notte sbotta: “Ha rovinato il momento”

Tanti sono stati i battibecchi tra MariaVittoria Minghetti e Tommaso Franchi negli ultimi giorni al Grande Fratello, ieri sera durante la 37esima puntata del reality Beatrice Luzzi si è scagliata contro la gieffina per prendere le difese dell’idraulico toscano.

C’è stato un confronto tra i due gieffini, durante il quale Alfonso Signorini ha parlato del loro turbolento rapporto e dei litigi spesso troppo accesi avvenuti nella casa più spiata d’Italia. L’opinionista ha criticato duramente la dottoressa dicendo che ha accusato il fidanzato perché a parer suo non prende mai le sue difese. Lei, invece, pensa che dovrebbe essere grata a Tommaso Franchi perché è convinta che senza di lui non avrebbe saputo come affrontare questi cinque mesi. Beatrice Luzzi ha poi aggiunto: “Lui ha fatto il segno a Mattia di salvarti e tu l’hai rimproverato di non averti difeso in puntata. E manco te l’ha detto lui”.

Beatrice Luzzi attacca MariaVittoria al Grande Fratello: la gieffina si sfoga nella notte

Ieri sera MariaVittoria Minghetti ha detto all’opinionista che aveva ragione e ci ha tenuto a precisare che certe cose al fidanzato le ha dette solo in un momento di rabbia, in realtà è molto grata per il suo supporto e la sua vicinanza.

Dopo la puntata, però, ripensando alle parole di Beatrice Luzzi la gieffina si è lasciata andare ad uno sfogo nella notte. Lei pensa che il commento dell’opinionista sia stato fuori luogo perché stavano parlando di un argomento molto delicato e non c’entrava nulla tirare in ballo anche la gelosia. Visibilmente infastidita MariaVittoria ha poi aggiunto: “Lei è tanto una donna intelligente, acculturata, brava e sveglia. Non c’entrava nulla la gelosia in quel momento, anzi con quello che ha detto l’ha rovinato del tutto il momento”.