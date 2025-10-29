Grande Fratello, Ivana Castorina sull’intervento di cambio genere: i rischi e la paura di morire

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Al Grande Fratello Ivana Castorina ha finalmente trovato il coraggio di fare coming out, era una donna trans e la sua infanzia è stata molto complicata.

Allo specchio non si riconosceva perché si è sempre sentita una donna, infatti quando ha compiuto diciotto anni si è sottoposta all’intervento per sentirsi finalmente se stessa. In passato ha dovuto fare i conti con molte critiche e ha sofferto molto, nella casa più spiata dagli italiani ha anche ammesso di aver pensato al suicidio. Prima di varcare la famosa porta rossa non erano in molti a conoscere la verità, lì però ha trovato il coraggio di raccontarla a tutti.

Ivana Castorina racconta alcuni dettagli sull’operazione: la gieffina ha avuto molta paura

Chiacchierando con alcune sue compagne d’avventura la gieffina si è lasciata sfuggire alcune personali rivelazioni. Ha fatto sapere che è una donna a tutti gli effetti e ha chiaramente lasciato intendere che dal punto di vista intimo è esattamente uguale alle altre.

Ha però ammesso di aver avuto molti timori prima di operarsi, ha anche avuto paura di morire. In merito a ciò ha svelato: “A me è stato detto che il rischio di non farcela era alto. Poi non so se cambia da persona a persona. Loro prima di iniziare l’operazione ti mettono al corrente di tutti i rischi che ci possono essere“. Ivana Castorina ha fatto sapere che ci possono essere delle infezioni ma non dei rigetti perché non si hanno dei corpi estranei.