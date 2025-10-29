Grande Fratello, Ivana Castorina sull’intervento di cambio genere: i rischi e la paura di morire
Ivana Castorina racconta alcuni dettagli sull'operazione, la gieffina ha avuto molta paura, cosa ha detto nella casa del Grande Fratello.
Al Grande Fratello Ivana Castorina ha finalmente trovato il coraggio di fare coming out, era una donna trans e la sua infanzia è stata molto complicata.
Allo specchio non si riconosceva perché si è sempre sentita una donna, infatti quando ha compiuto diciotto anni si è sottoposta all’intervento per sentirsi finalmente se stessa. In passato ha dovuto fare i conti con molte critiche e ha sofferto molto, nella casa più spiata dagli italiani ha anche ammesso di aver pensato al suicidio. Prima di varcare la famosa porta rossa non erano in molti a conoscere la verità, lì però ha trovato il coraggio di raccontarla a tutti.
Ivana Castorina racconta alcuni dettagli sull’operazione: la gieffina ha avuto molta paura
Chiacchierando con alcune sue compagne d’avventura la gieffina si è lasciata sfuggire alcune personali rivelazioni. Ha fatto sapere che è una donna a tutti gli effetti e ha chiaramente lasciato intendere che dal punto di vista intimo è esattamente uguale alle altre.
Ha però ammesso di aver avuto molti timori prima di operarsi, ha anche avuto paura di morire. In merito a ciò ha svelato: “A me è stato detto che il rischio di non farcela era alto. Poi non so se cambia da persona a persona. Loro prima di iniziare l’operazione ti mettono al corrente di tutti i rischi che ci possono essere“. Ivana Castorina ha fatto sapere che ci possono essere delle infezioni ma non dei rigetti perché non si hanno dei corpi estranei.