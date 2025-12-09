Grande Fratello, Domenico pensa a Benedetta: “Non è una semplice amica. Mi trasmette serenità”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nelle scorse ore Domenico D’Alterio è tornato a parlare di Benedetta Stocchi al Grande Fratello, lei ieri sera è stata eliminata durante la semifinale e ha dovuto abbandonare la casa più spiata dagli italiani.

Anche durante la diretta di ieri si è parlato del loro speciale legame, lui continua a ribadire che prova solo affetto nei suoi confronti, lei invece ha ammesso che c’è qualcosa di più di una bella amicizia. Messa alle strette nello studio del Grande Fratello ha infatti detto che le batte il cuore quando vede Domenico D’Alterio.

Per Giulia non è solo amicizia tra Domenico e Benedetta: la replica del gieffino nella casa del Grande Fratello

Durante una chiacchierata con Giulia Soponariu il gieffino è tornato a parlare di Benedetta Stocchi e del loro rapporto, lei si è detta convinta che per lui non è una semplice amica. Ancora una volta lui ha detto che lo è, però poi ha ammesso che non è come le altre. La ragazza crede che Domenico D’Alterio non si sia ancora reso conto dei sentimenti che prova per l’ex gieffina, a detta sua entrambi si ‘mangiano con gli occhi’.

Il gieffino riferendosi a Benedetta ha detto che c’è sempre stata per lui, gli ha dimostrato tanto fino all’ultimo e lui le vuole molto bene. Alla sua compagna d’avventura ha rivelato che non prova qualcosa per la Stocchi però sente la sua mancanza, dopodiché ha aggiunto: “Poi mai dire mai nella vita“. Giulia pensa che Benedetta sia riuscita a coinvolgerlo innanzitutto a livello mentale e poi fisico, lui ha ammesso che gli trasmette serenità e grazie a lei sente di essere ringiovanito dieci anni.