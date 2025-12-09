Grande Fratello, Benedetta fa una dichiarazione a Domenico in diretta: “Ho scoperto che è amore”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tanti i colpi di scena durante la dodicesima puntata del Grande Fratello andata in onda ieri sera su Canale 5, ben cinque concorrenti hanno dovuto lasciare definitivamente la casa, tra questi anche Benedetta Stocchi.

L’ex gieffina prima di concludere il suo percorso nel reality ha ammesso che è scattata la scintilla con Domenico D’Alterio, per settimane hanno ribadito che la loro era solo amicizia ma ha capito che le cose non stanno davvero così.

È scattato l’amore tra Benedetta e Domenico al Grande Fratello? L’ex gieffina confessa i suoi sentimenti

Tra i due è nato un legame speciale nella casa più spiata d’Italia che ha infastidito sin dall’inizio l’ex compagna del gieffino, lei infatti ha deciso di lasciarlo. Ieri sera lei ha dovuto lasciare il Grande Fratello e quando è arrivata in studio Simona Ventura le ha chiesto cosa prova davvero per Domenico D’Alterio.

Benedetta Stocchi ha ammesso che c’è sintonia tra loro, Cristina Plevani però le ha detto che tra loro c’è altro perché è rara la sintonia che hanno. Quando Ascanio le ha chiesto se le batte il cuore quando vede il gieffino lei ha risposto di si. Poco dopo la conduttrice le ha dato la possibilità di collegarsi con il confessionale, a Domenico D’Alterio l’ex gieffina ha detto: “Sono eliminata. Però ho scoperto che il nostro è amore. Cioè, da parte mia c’è amore, perché quando ti vedo mi batte forte il cuore e non riesco a stare senza di te”. La ragazza ha anche ammesso che la sua è una dichiarazione, al gieffino ha poi detto che spera di vederlo dopo il Grande Fratello.