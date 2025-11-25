Giulia attacca Omer al Grande Fratello: “Mi irriti il sistema nervoso, sei arrogante”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ieri sera Giulia Soponariu ha scoperto di essere la prima finalista del Grande Fratello nel corso della decima puntata, poi nel momento delle nomination ha fatto il nome di Omer Elomari.

Tra i due non è nata un’intesa nella casa più spiata dagli italiani, in varie occasioni lei lo ha duramente criticato. Non le piace l’atteggiamento del gieffino, lo ha detto anche a lui dopo la diretta. Finita la puntata, infatti, ci ha tenuto a spiegare ad Omer il motivo che l’ha spinta a nominarla. Il loro confronto è stato però inutile, infatti nemmeno stavolta sono riusciti a trovare un punto di incontro.

Giulia critica il comportamento di Omer al Grande Fratello: cosa ha detto la gieffina dopo la puntata

Il gieffino ha accusato Simone di non lasciar parlare gli altri perché parla sempre sopra, Giulia Soponariu gli ha fatto però notare che lui è il primo che non lascia parlare. Senza giri di parole gli ha poi detto: “Mi irriti proprio il sistema nervoso, sei arrogante“.

Ad Omer Elomari la gieffina ha poi detto di non accusarla di essere falsa e poi va da lei ad abbracciarla, lei non voleva nemmeno darglielo quell’abbraccio ma le è sembrato brutto scansarsi. Ha poi aggiunto: “Il tuo abbraccio non lo voglio. Non sei falso, non mi piace il tuo atteggiamento”. I due riusciranno ad andare d’accordo al Grande Fratello?