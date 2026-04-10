Giovanni Calvario spiazza dopo il GF Vip: “Raimondo Todaro è un malessere, illude le persone”

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Giovanni Calvario si è lasciato sfuggire nuove rivelazioni dopo essere stato eliminato al Grande Fratello Vip. In compagnia di Selvaggia Lucarelli si è raccontato in merito all’esperienza che ha vissuto e alcune sue rivelazioni hanno spiazzato tutti.

L’ex gieffino pensa che bisogna restare sempre fedeli a quello in cui si crede e lui è certo di essere stato sempre se stesso nella casa più spiata dagli italiani. A detta sua avrebbe avuto ancora molto da mostrare, ha poi fatto sapere che la persona che lo ha sorpreso positivamente è Dario Cassini perché non credeva che avrebbe avuto con lui una così forte intesa culturale. Invece a deluderlo sono stati i ‘presunti artisti’.

Dopo il Grande Fratello Vip Giovanni Calvario attacca Raimondo Todaro: cosa ha detto sul ballerino

Riferendosi a Selvaggia Lucarelli l’ex gieffino ha detto che è geniale, mentre a chi gli ha chiesto chi sia il malessere della casa ha così risposto: “Ma secondo me un malessere è una persona che illude, e una persona che sta illudendo molto è Raimondo Todaro“.

Giovanni Calvario ha dedicato poi parole positive a Blu dicendo che è una persona magica e pura. A parer suo ascolta molto le energie altrui infatti si è rivelata una protagonista quando hanno fatto l’equinozio.