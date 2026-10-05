Giorgia Palmas e Filippo Magnini in attesa del secondo figlio, l’annuncio: “Siamo grati alla vita”

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Filippo Magnini e Giorgia Palmas nelle scorse ore hanno annunciato una bellissima e inaspettata novità che riguarda la loro famiglia, questa sta per allargarsi ancora. Nel post che hanno pubblicato lei mostra uno splendido pancione, sono in attesa del loro secondo figlio.

Il loro amore è nato nel 2018 e da quel momento non si sono più separati, costruendo nel tempo una famiglia meravigliosa. Nel 2020 è nata la loro prima figlia, Mia, che ha riempito la loro vita di gioia e amore. Sui social pubblicano spesso scatti di famiglia e di coppia, Giorgia Palmas e Filippo Magnini sono più innamorati che mai.

Filippo Magnini e Giorgia Palmas al settimo cielo: diventeranno genitori per la seconda volta

La coppia oggi ha annunciato la gravidanza sui social con qualche dolcissimo scatto che ritrae tutta la famiglia e il pancino già pronunciato dell’ex velina. Nella didascalia hanno scritto che la vita è veramente sorprendente.

La coppia ha fatto sapere che potrebbero raccontare tutto degli ultimi mesi ma pensano che basti dire che questa sorpresa bellissima ha riempito il loro cuore di amore, emozione, stupore e felicità. Giorgia Palmas e Filippo Magnini nel loro annuncio hanno aggiunto: “Siamo grati alla vita per questa nuova vita. E adesso non ci resta che aspettare il momento più bello, non vediamo l’ora di conoscerti. Ti aspettiamo con tutto il nostro amore”.