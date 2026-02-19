Giorgia Palmas e Filippo Magnini in crisi? Parla lei: “La coppia del Mulino Bianco non esiste”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Per settimane si è parlato di una presunta crisi tra Giorgia Palmas Filippo Magnini, scoppiata durante la partecipazioni di lui all’ultima edizione di Ballando con le stelle.

Ieri lei è stata ospite a La volta buona, dove è stato mandato in onda un servizio dedicato alla coppia. Questo ha rivelato che dopo il programma di Milly Carlucci i due hanno ammesso di aver vissuto mesi difficili e che lei aveva ammesso le tensioni nel loro rapporto legate però alla lontananza e non alla gelosia. In studio Giorgia Palmas ci ha tenuto a fare chiarezza in merito alle voci di crisi circolate negli ultimi mesi.

Mesi difficili per Giorgia Palmas e Filippo Magnini? Cosa ha detto lei sul loro rapporto

Nello studio de La volta buona la moglie dell’ex nuotatore a Caterina Balivo ha detto: “Non c’è stata nessuna crisi e non c’è nessuna crisi, però vi ringrazio per il montaggio di tutte queste belle immagini“. Le sue parole hanno quindi smentito chiaramente la presunta crisi con il marito.

Giorgia Palmas ha ammesso che è vero che lei e Filippo Magnini hanno dichiarato di aver discusso molto, però è una cosa che succede a tutte le coppie. A detta sua la coppia del Mulino Bianco non esiste e le discussioni sono anche il sale in una relazione.