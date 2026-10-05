Filippo Bisciglia svela di aver tradito Pamela Camassa: “Qualche cavolata l’ho fatta, mi ha perdonato”

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Filippo Bisciglia e Pamela Camassa si sono detti addio dopo ben diciassette anni d’amore, ieri a Verissimo ha rivelato che non è stato semplice ricominciare ma è certo che lasciarsi sia stata la scelta più giusta.

A Silvia Toffanin ha detto che il rapporto era in crisi da anni e c’era bisogno che uno dei due trovasse il coraggio di mettere la parola fine, una scelta che alla fine ha preso la sua ex compagna. A detta sua tra loro l’amore non è mai mancato, però erano diventati come due fratelli, non c’era più attrazione. Filippo Bisciglia pensa che Pamela abbia fatto bene a chiudere la relazione, oggi la ringrazia per averlo fatto.

La confessione di Filippo Bisciglia su Pamela Camassa spiazza: ha tradito l’ex compagna, lei però l’ha perdonato

A Verissimo è stato affrontato anche l’argomento ‘tradimento’, lui non ha negato di aver avuto qualche distrazione quando era ancora legato sentimentalmente a Pamela Camassa a differenza dell’ex compagna che è sempre stata bravissima. Alla conduttrice ha svelato: “Da parte mia qualche anno fa è successo, qualche cavolata l’ho fatta. Però ho confessato tutto e lei mi ha perdonato. In diciotto anni sbagliano tutti, possiamo sbagliare tutti. Dopo abbiamo ricostruito. Adesso rimane un pezzo di vita dentro di me“.

In merito al fatto che l’ex compagna abbia ritrovato l’amore Filippo Bisciglia si è detto contentissimo per lei, a detta sua non potrebbe non essere felice per la donna che ha sempre amato. Lui invece è single, c’è stata una persona speciale nella sua vita che gli ha fatto capire che anche lui può ancora avere le farfalle nello stomaco. Il conduttore ha capito che è pronto a lasciarsi andare, con questa persona la relazione è finita ma spera di ritrovare l’amore.