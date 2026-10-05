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MANFREDONIA – Un ulteriore passo avanti per l’infanzia: approvato il finanziamento ministeriale per la fornitura di arredi didattici innovativi destinati ai nuovi Asili Nido comunali

Il Comune di Manfredonia compie un importante passo in avanti nel completamento dei servizi dedicati alla prima infanzia (fascia 0-6 anni). A seguito dell’ammissione al finanziamento per la costruzione delle nuove strutture, l’Ente ha ottenuto l’approvazione del contributo finanziario per la fornitura e l’allestimento di arredi didattici innovativi.

L’intervento è finanziato nell’ambito del Programma Nazionale “PN Scuola e Competenze 2021-2027” (Azione RSO4.2.A5.A “Ambienti innovativi destinati ai servizi per l’infanzia”), previsto dall’art. 29, comma 3, del D.L. 60/2024.

Dettagli del finanziamento per gli arredi innovativi

Importo del finanziamento : € 216.000,00 concesso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

: concesso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Destinazione d’uso : Allestimento e fornitura di attrezzature e arredi didattici ad alta fruibilità e qualità, progettati per sviluppare una didattica laboratoriale e spazi educativi stimolanti per i 108 posti complessivi della fascia 0-2 anni.

: Allestimento e fornitura di attrezzature e arredi didattici ad alta fruibilità e qualità, progettati per sviluppare una didattica laboratoriale e spazi educativi stimolanti per i complessivi della fascia 0-2 anni. Codice Unico di Progetto (CUP) : J34D25003580007

: J34D25003580007 Codice Progetto : RSO4.2.A5.A-FESRPN-PU-2026-7

: RSO4.2.A5.A-FESRPN-PU-2026-7 Sostenibilità e qualità: Tutti gli arredi e i materiali saranno conformi ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) e rispetteranno il principio del Do No Significant Harm (DNSH), garantendo la massima sicurezza e tutela ambientale per i bambini.

Gli interventi infrastrutturali in corso di svolgimento

Il finanziamento degli arredi si integra pienamente con i due progetti di edilizia scolastica PNRR (Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1), attualmente in corso di svolgimento:

Nuovo Asilo Nido nel Comparto CA5 (PRG): Realizzazione di una nuova struttura con capienza di 60 posti (Importo: € 1.440.000,00 – CUP: J35E24000060001). Nuovo Asilo Nido nel 2° Piano di Zona (area chiesa Santo Spirito): Realizzazione di una nuova struttura con capienza di 48 posti (Importo: € 1.152.000,00 – CUP: J35E24000070001).

Stato dell’Arte ed esecuzione

A seguito dell’autorizzazione ministeriale, l’Amministrazione comunale e i settori preposti stanno ultimando tutti gli adempimenti gestionali e contabili occorrenti per procedere all’acquisto, al collaudo e all’allestimento degli ambienti entro i termini perentori stabiliti dal bando ministeriale.

Con questa operazione, il Comune di Manfredonia non solo garantisce la realizzazione delle opere murarie, ma assicura che i nuovi asili siano dotati fin dal primo giorno di spazi educativi accoglienti, funzionali e all’avanguardia.