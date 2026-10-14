Il Tavolo di Che Tempo Che Fa: ospiti e anticipazioni della prima puntata del 14 ottobre 2026

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Il Tavolo di Che Tempo Che Fa debutta oggi, mercoledì 14 ottobre 2026, in prima serata sul Nove alle 21.15. Fabio Fazio porta fuori dalla domenica uno dei segmenti più amati del suo programma, trasformandolo in un appuntamento autonomo che mescola attualità, improvvisazione e comicità. La nuova collocazione settimanale punta a valorizzare la formula che negli anni ha conquistato il pubblico: conversazioni spontanee, ospiti inattesi, ironia e un clima informale che permette alla serata di prendere direzioni imprevedibili. A questo punto è inevitabile chiedersi: chi apre la puntata? quali ospiti arrivano al Tavolo? e cosa aspettarsi dal debutto di questa nuova avventura?

La prima puntata di Il Tavolo di Che Tempo che fa si apre con un blocco dedicato all’attualità affidato a Roberto Saviano, che inaugura la serata con un racconto dei fatti più rilevanti della settimana.

Accanto a lui arrivano ospiti che portano competenze diverse e punti di vista complementari: l’economista Carlo Cottarelli, il giudice della Corte Penale Internazionale Rosario Aitala, l’editorialista di la Repubblica Annalisa Cuzzocrea e il direttore de Il Post Francesco Costa. È un’apertura che segna la nuova identità del Tavolo: non solo comicità e improvvisazione, ma anche un momento di riflessione che si intreccia con la leggerezza del format. Saviano guida il confronto, mentre Fazio accompagna la discussione con il suo stile riconoscibile, capace di unire informazione e intrattenimento senza perdere equilibrio.

Il Tavolo: il ritorno dei protagonisti storici e l’arrivo di Simona Ventura

Dopo lo spazio dedicato alle notizie, la serata entra nel cuore del format: il Tavolo. Qui ritroviamo i volti che hanno reso iconico questo segmento. Nino Frassica, con il suo umorismo surreale, Diego Abatantuono, Ubaldo Pantani, Orietta Berti, Mara Maionchi, Francesco Paolantoni, Paolo Rossi, la Signora Coriandoli, Gigi Marzullo e Giucas Casella tornano a sedersi accanto a Fazio, pronti a improvvisare, commentare e giocare con gli ospiti della serata.

La novità più attesa è il ritorno di Simona Ventura, che rientra al Tavolo dopo una stagione di assenza. Ventura arriva in un momento particolarmente intenso della sua carriera, divisa tra Ballando con le Stelle e la nuova edizione di GialappaShow. La sua presenza diretta e la capacità di inserirsi nelle conversazioni promettono di rendere ancora più vivace il clima del mercoledì sera.

Nina Zilli, Miss Italia 2026 e gli ospiti speciali del debutto

La prima puntata porta con sé anche un tocco musicale. Nina Zilli arriva in studio per presentare Maledetto settembre, il nuovo singolo di Orietta Berti realizzato insieme a Danti. La cantante si inserisce nel flusso del Tavolo con la sua energia e la sua ironia, contribuendo a creare uno dei momenti più attesi della serata.

Ospite speciale è anche Sarah Maria Rizèa, Miss Italia 2026, nuotatrice artistica della nazionale italiana con quasi cento medaglie tra competizioni regionali, nazionali e internazionali. Il suo arrivo porta una storia sportiva di talento e dedizione, arricchendo il parterre di un volto nuovo e sorprendente.

Il debutto del Tavolo in prima serata segna un passaggio importante per il mondo di Che Tempo Che Fa. La formula che ha conquistato il pubblico domenicale ora si espande, pronta a raggiungere nuovi spettatori e a costruire un appuntamento settimanale che unisce informazione, spettacolo e improvvisazione. La serata del 14 ottobre si preannuncia ricca, vivace e piena di incontri inattesi: proprio ciò che ha reso il Tavolo un marchio riconoscibile della televisione di Fabio Fazio.