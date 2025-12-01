Spettacolo Italia

GialappaShow stasera: Aldo Giovanni Giacomo su TV8 alle 21:30

GialappaShow 1 dicembre su TV8: settima puntata con Aldo, Giovanni e Giacomo ospiti. Mago Forest, Gialappa's Band e parodie esilaranti.

Fabrizio Della Corte1 Dicembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

GialappaShow va in onda stasera, 1° dicembre, alle 21:30 su TV8 con un appuntamento imperdibile. La settima puntata della sesta edizione ospita il leggendario trio Aldo, Giovanni e Giacomo, pronti a regalare risate insieme al Mago Forest e alla Gialappa’s Band.

Parodie e ospiti d’eccezione

Il programma ideato da Giorgio Gherarducci e Marco Santin promette sketch irresistibili e parodie delle trasmissioni più popolari. Forest, confermato mattatore assoluto, guiderà la serata con la sua comicità surreale. Gli ospiti musicali e le imitazioni completano uno show che conquista il pubblico da anni.

Lo spettacolo è disponibile anche in streaming su Sky e Now TV. La formula vincente del programma unisce satira, musica e comicità d’autore. I fan sui social commentano già le anticipazioni con entusiasmo, aspettando di vedere “il meglio della comicità italiana insieme”.

Tags
Fabrizio Della Corte1 Dicembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2025, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©