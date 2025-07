Palinsesti Mediaset 2025/2026 grandi novità in arrivo!

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

I palinsesti Mediaset 2025/2026 subiranno parecchie variazioni, arriveranno Max Giusti, Verissimo verrà trasmesso in prima serata e Simona Ventura sarà al GF. L’informazione avrà un incremento notevole, ci sarà una lotta ferrata al trash. Verissimo avrà alcune puntate speciali in prima serata e sarà dato ampio spazio all’informazione e agli approfondimenti di attualità.

I palinsesti Mediaset 2025/2026 sono stati presentati

Appare immediatamente visibile l’aumento dei programmi dedicati all’informazione. Silvia Toffanin e Verissimo passeranno in prima serata. Canale 5 si arricchirà di: musica, fiction e Simona Ventura condurrà il Grande Fratello.

Alla conferenza stampa di presentazione sono intervenuti l’AD dell’azienda Pier Silvio Berlusconi, il direttore Marketing Strategico del gruppo Federico Di Chio, e il direttore generale dell’informazione RTI Mauro Crippa.

Italia 1 e il caso Tù Sì Que Vales

Berlusconi ha parlato di “graduale e profonda evoluzione”

Le parole dell’ Amministratore delegato: “Andiamo avanti con coraggio e proviamo a spingere e investire“. Dai Palinsesti Mediaset si evince quindi una grande novità, ossia l’arrivo di Max Giusti. Canale 5, che avrà imporanti modifiche soprattutto in access time e in preserale.

Striscia la notizia tornerà a novembre e prima lascerà spazio alcuni esperimenti occuperanno la fascia oraria. Il primo partirà il 14 luglio. Si tratta de “La Ruota della Fortuna”, condotta da Gerry Scotti, con cui il Biscione contrasterà la Rai e Affari Tuoi.

Su Canale 5 nel preserale calcherà la scena Max Giusti

Berlusconi ha definito “un personaggio eclettico” Max Giusti, di lui Mediaset punta molto. Giusti debutterà con un nuovo game show in quella fascia, poi molto probabilmente approderà alla guida di Scherzi a Parte, completamente rinnovato. In primavera avrà “Il club dell’1%”, altro game show in prima serata.

La rete ammiraglia si arricchirà anche la seconda serata, soprattutto nel fine settimana. Oltre allo speciale del TG5 del sabato, già presente in palinsesto, verranno aggiunti altri contenuti giornalistici e di approfondimento. Venerdì Bianca Berlinguer condurrà un programma di inchieste e reportage, domenica il giornalista del Corriere della Sera Federico Rampini andrà in onda con Risiko.

Gianluigi Nuzzi condurrà Pomeriggio Cinque e subentrerà a Quarto Grado su Rete 4. Sulla rete arriverà anche Tommaso Labate con Realpolitik, da lunedì a venerdì alle ore 19 Nicola Porro, che già conduce di Quarta Repubblica.

Inoltre egli condurrà una nuova striscia intitolata 10 minuti, dopo il TG4, sfidando 5 minuti di Bruno Vespa su Rai 1. In autunno sono in arrivo sei serate speciali con Toni Capuozzo, dedicate ai grandi protagonisti della storia.

Silvia Toffanin e Verissimo in prima serata

Verissimo, condotto da Silvia Toffanin passa in prime time. Oltre all’appuntamento pomeridiano, il programma andrà in onda quindi anche con una versione serale che omaggerà Maurizio Costanzo: il format sarà infatti quello dell’Intervista, con ospiti di primo piano del panorama attuale. Berlusconi auspica persino un’apertura alla politica:

Avrei convinto Silvia ad aprire anche alla politica: vorrei che lei provasse ad avere i primi leader italiani, e magari non solo italiani. Come la nostra premier. Silvia Toffanin sarà anche presente con tre o quattro serate di This is me, estese ad altri ambiti come lo sport. Il programma, un cross over di Verissimo e Amici di Maria De Filippi, è andato in onda tra novembre e dicembre 2024 con la prima edizione, riscuotendo un buon successo (nelle tre puntate media di 3.058.000 telespettatori e del 21,71% di share)