Giada e Marcello di Uomini e Donne: ritorno di fiamma

Giada Rizzi e Marcello Messina sono tornati insieme. La coppia di Uomini e Donne, nata nel salottino di Maria De Filippi, si era lasciata per due mesi vicino al primo anniversario.

I motivi della rottura

Per la prima volta Giada ha rivelato i motivi della separazione: “Ci siamo confrontati anche in modi molto forti e ci siamo lasciati per due mesi. Ora stiamo provando ad incastrare le cose”.

Alla base c’è una diversità caratteriale: lei vulcanica, lui più mite. Questa differenza li aveva portati a scontrarsi fin dal primo giorno, alimentando voci di crisi continue.

La risposta alle polemiche

Giada ha replicato a chi sostiene che la rottura fosse finta per rientrare nel programma: “Ma se volevo stare nel programma non sarei uscita dopo due mesi con lui ma avrei allungato il brodo!”

Ora la coppia ha ritrovato l’equilibrio per la gioia dei fan. Sulla cena romana con l’ex cavaliere Diego Di Fazio, l’ex dama ha chiarito: “Ero a Roma con un’amica. Lui mi è sempre stato super simpatico e ci siamo visti per una pizza e due risate in amicizia”.