Spettacolo Italia

Giada e Marcello di Uomini e Donne: ritorno di fiamma

Giada Rizzi e Marcello Messina di Uomini e Donne tornano insieme dopo due mesi di separazione. L'ex dama svela i motivi della rottura e della riconciliazione.

Fabrizio Della Corte24 Novembre 2025
Uomini e Donne, Marcello Messina e Giada Rizzi si sono detti addio
Marcello Messina e Giada Rizzi (Collage screen Witty Tv)
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Giada Rizzi e Marcello Messina sono tornati insieme. La coppia di Uomini e Donne, nata nel salottino di Maria De Filippi, si era lasciata per due mesi vicino al primo anniversario.

I motivi della rottura

Per la prima volta Giada ha rivelato i motivi della separazione: “Ci siamo confrontati anche in modi molto forti e ci siamo lasciati per due mesi. Ora stiamo provando ad incastrare le cose”.

Alla base c’è una diversità caratteriale: lei vulcanica, lui più mite. Questa differenza li aveva portati a scontrarsi fin dal primo giorno, alimentando voci di crisi continue.

La risposta alle polemiche

Giada ha replicato a chi sostiene che la rottura fosse finta per rientrare nel programma: “Ma se volevo stare nel programma non sarei uscita dopo due mesi con lui ma avrei allungato il brodo!”

Ora la coppia ha ritrovato l’equilibrio per la gioia dei fan. Sulla cena romana con l’ex cavaliere Diego Di Fazio, l’ex dama ha chiarito: “Ero a Roma con un’amica. Lui mi è sempre stato super simpatico e ci siamo visti per una pizza e due risate in amicizia”.

Tags
Fabrizio Della Corte24 Novembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2025, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©