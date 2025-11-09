Maria De Filippi distrutta dal dolore: “Mi sembra impossibile”, cos’è successo

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La morte di Beppe Vessicchio ha sconvolto l’Italia intera. Il celebre direttore d’orchestra è morto ieri 8 novembre a causa dell’aggravarsi delle sue condizioni di salute. La notizia della dipartita del 69enne ha lasciato tutti senza parole. Molti personaggi del mondo dello spettacolo hanno voluto rendere omaggio a Beppe Vessicchio come Maria De Filippi. Quest’ultima ha ospitato in diverse occasioni il noto direttore d’orchestra nei suoi programmi più famosi come Tu si que vales e Amici. Nel corso delle ultime ore, Maria De Filippi ha voluto omaggiare l’uomo con un messaggio strappalacrime pubblicato nei suoi canali social. La conduttrice di punta di Mediaset ha scritto: “È difficile crederci. Mi sembra impossibile. Mi vengono in mente i tuoi occhi sempre sorridenti e comprensivi. Occhi che esprimevano saggezza, autorevolezza, gli occhi di un grande Maestro, non solo d’orchestra ma di vita. Ti sorrido e tu sorridi a mezza bocca come sempre. Ti voglio bene”.

Maria De Dilippi ha ricordato Beppe Vessicchio

La bionda conduttrice ha voluto rendere omaggio a Beppe Vessicchio. Maria De Filippi ha scritto un commuovente ricordo sui social. Il defunto direttore d’orchestra era stato ospite solo alcune settimane fa di Tu si que vales, dove si era scatenato imitando Fedez. Ma la conduttrice di Mediaset non è la sola che ha omaggiato il 69enne. In queste ore anche Giorgia Meloni ha ricordato Beppe Vessicchio con un messaggio postato sui social. La presidente del Consiglio ha scritto: “Ci lascia Beppe Vessicchio, celebre direttore d’orchestra e volto noto della televisione italiana. Un artista di grande cultura musicale che ha dato tanto e che ci mancherà. ‘Dirige l’orchestra il maestro Beppe Vessicchio’ non era solo una frase: era casa, era Italia. Buon viaggio”