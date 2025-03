GF, Zeudi Di Palma sull’assenza del padre: “Non mi è mancato e non mi manca”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nel corso della 36esima puntata del Grande Fratello il padre di Zeudi Di Palma è approdato nella casa più spiata d’Italia per avere un confronto con lei ed è stato un momento molto toccante che non è certo passato inosservato.

La gieffina è cresciuta senza di lui, per tutta la vita ha sentito la mancanza della figura paterna e non è stato facile trovarsi faccia a faccia con lui dopo molti anni. Il suo atteggiamento nei confronti dell’uomo è stato molto duro, segno che per lei è una ferita ancora aperta. Nelle scorse ore parlando con alcuni suoi compagni di avventura ci ha tenuto a precisare che in questa situazione non riesce a sviluppare un senso di orgoglio perché è una persona che non conosce. Il padre è andato via quando lei aveva circa due anni.

Zeudi Di Palma non sente la mancanza del padre: nuove rivelazioni al Grande Fratello

Quando le hanno chiesto se non abbia la curiosità di conoscere il padre la gieffina napoletana ha fatto sapere che l’ha avuto nel 2020. In quel momento infatti gli ha dato una possibilità ma a detta sua non si è mai mostrato e non ha nemmeno capito che quella era una possibilità. Pensa che anche durante il loro confronto al Grande Fratello si sia dimostrato egoriferito, si riferiva sempre a sé stesso invece di pensare a lei.

Dal loro ultimo incontro erano passati ben cinque anni ma lei non ha fatto caso al tempo che è trascorso perché non conoscendolo non può sentire la sua mancanza. Ha infatti ammesso: “Non mi è mancato e non mi manca”. A quel punto Federico Chimirri ha detto che gli psicologi dicono che bisogna essere anche egoisti e dire di no per andare avanti con la propria vita. Pensa che sia brutto ma in certi casi è necessario dire basta. Dopo le parole del gieffino Zeudi Di Palma ha aggiunto: “Si chiama altruismo verso sè stessi. Me l’ha insegnato Fulvia, la mia ex ragazza“.