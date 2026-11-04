Helena Prestes sorprende: “Non ho avuto il coraggio”, la rivelazione

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Helena Prestes è tra le content creator più seguite in questo momento in Italia. La modella brasiliana ha ottenuto grande popolarità in seguito alla partecipazione al Grande Fratello nel 2024. La donna arrivò in finale, sfiorando la vittoria andata a Jessica Morlacchi. Da quel momento, la compagna di Javier Martinez ha aumentato notevolmente la sua presenza in rete. La donna è attiva sui più grandi social network tra cui Tiktok. In queste ore, Helena Prestes ha deciso di sorprendere il suo pubblico, facendo una diretta nel suo profilo dov’è seguita da oltre 200 mila utenti. La donna ha raccontato qualche retroscena inedito della sua vita ed in particolare ha parlato dei suoi capelli. L’ex gieffina conversando con sua sorella Mariana presente nella diretta ha esclamato: “Mi volevo fare rossa ma non ho avuto il coraggio..ma forse mi stanno bene”.

Helena Prestes, nuovo look prima di New York?

La modella brasiliana è tornata a sorprendere il suo pubblico con una diretta su Tiktok. In questo frangente, Helena Prestes ha parlato del suo nuovo colore dei capelli, ammettendo che è troppo freddo. La donna ha affermato: “Mi piace ma non è il mio.” Solo alcuni giorni fa, la compagna di Javier Martinez si era mostrata all’interno di un salone di bellezza per effettuare un restyling. In quell’occasione, la donna si era mostrata un po’ provata dopo essere rimasta all’interno del negozio per diverse ore. Un cambio look che potrebbe coincidere con la sua prossima partenza per New York.

