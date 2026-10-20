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Manfredonia, mercato settimanale domenica 25 ottobre

IL SINDACO



RICHIAMATA la propria precedente ordinanza n. 52 del 25/08/2026 con la quale si differiva ad

altra data il mercato settimanale previsto per il 1° settembre.



Vista la richiesta della Confcommercio FG del 06/10/2026 che propone di recuperare domenica 25 ottobre la

giornata di mercato soppressa;



Considerato:

che l’art.12, c.4, lett.D, punto 7 della L.R.P. n.24/2015 dispone che i Comuni determinano le giornate di

svolgimento delle fiere e dei mercati, gli orari di vendita, le varie sospensioni nelle giornate festive e dei

mercati straordinari;

che lo svolgimento del mercato settimanale nella mattinata di domenica 25 ottobre p.v. non presenta

problematiche di viabilità ed organizzative consentendo quindi di soddisfare le richieste pervenute;

Vista la Legge R. Puglia n.24/2015 e s.m.i. (c.d. Codice del commercio).

Visto l’art. 50, comma 7 del D.Lvo 18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii.



DISPONE

Che domenica 25 ottobre p.v. si effettui, in via straordinaria, il mercato settimanale quale recupero della

ordinaria giornata del 1 settembre u.s. sospesa per effetto della richiamata ordinanza sindacale n. 52/2026;



La presente Ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune ed è trasmessa agli Organi di

Polizia e alle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative della categoria ambulanti.



La notifica del presente provvedimento, alla Questura di Foggia, alla Compagnia dell’Arma dei Carabinieri di

Manfredonia, al Comando della Guardia di Finanza di Manfredonia, al Commissariato di Polizia di

Manfredonia, al Comando della Polizia Municipale di Manfredonia.