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Polizia Penitenziaria, il CNPP-S.PP. in visita al carcere di Foggia per un confronto sulle condizioni di lavoro

Il 7 ottobre 2026, presso la Casa Circondariale di Foggia, si è svolta la visita ai luoghi di lavoro della delegazione del Sindacato Polizia Penitenziaria CNPP- S.PP., guidata dal Segretario Generale Aldo Di Giacomo, assieme alle delegate Francesca Rosa e Annarita Specchio.

La visita ha rappresentato un’importante occasione di confronto diretto con il personale della Polizia Penitenziaria, consentendo alla delegazione di verificare da vicino le condizioni lavorative, logistiche e ambientali in cui quotidianamente operano le donne e gli uomini del Corpo.

Nel corso dell’incontro sono state raccolte segnalazioni, problematiche e istanze del personale, con particolare attenzione alle criticità che incidono sull’organizzazione del lavoro e sulle condizioni di servizio.

La presenza sul posto del Segretario Generale e dei delegati conferma la volontà del CNPP- S.PP. di essere concretamente al fianco dei lavoratori, attraverso un’attività sindacale fatta non soltanto di parole e comunicati, ma soprattutto di ascolto, presenza e confronto diretto nei luoghi di lavoro.

Un ringraziamento va al Direttore Dr. Michele de Nichilo, al Comandante di Reparto Dirigente Claudio Ronci e a tutte le colleghe e a tutti i colleghi che hanno partecipato e contribuito al confronto, nella convinzione che solo attraverso il dialogo e la condivisione delle problematiche sia possibile individuare soluzioni concrete e tutelare al meglio il personale della Polizia Penitenziaria.

CNPP-S.PP. – Sindacato Polizia Penitenziaria

Segreteria Locale Foggia