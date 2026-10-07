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Serate musicali in assenza delle previste autorizzazioni, sequestrato locale

In data 25 settembre, personale della Divisione Amministrativa della Questura di Foggia ha dato esecuzione al decreto emesso dal Tribunale di Foggia – Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari, con cui è stato disposto il sequestro preventivo di un esercizio pubblico. Il provvedimento si inserisce nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di verifica e controllo, disposti dal Questore, dei locali di pubblico spettacolo e delle attività di intrattenimento, con l’obiettivo di rafforzare l’attività di prevenzione, garantire la sicurezza nei luoghi della movida e assicurare il rispetto della normativa in materia di pubblico spettacolo, prevenendo situazioni potenzialmente pregiudizievoli per l’ordine e la sicurezza pubblica.

In particolare, a seguito di alcune segnalazioni giunte per disturbo alla quiete pubblica, personale della Polizia di Stato ha svolto, nei mesi scorsi, una mirata attività di osservazione e di controllo dello stesso esercizio commerciale. Nel corso di tale attività, sono state rilevate irregolarità nella gestione del locale e, in alcune circostanze, si è proceduto a sanzionare il legale rappresentante, in quanto all’interno di tale esercizio venivano svolte serate musicali in assenza delle previste autorizzazioni.

A tal proposito, sono stati sottoposti a sequestro i locali commerciali dell’attività, autorizzandone la facoltà d’uso esclusivamente in relazione all’attività di somministrazione di alimenti e bevande, con assoluta esclusione di ogni forma di intrattenimento musicale. Contestualmente, sono stati posti sotto sequestro diversi strumenti musicali, quali consolle per dj, microfoni e casse acustiche presenti nei predetti locali al momento dell’esecuzione del provvedimento.

L’esigenza di inibire spettacoli di intrattenimento musicale e danzante, stante l’assenza delle prescritte autorizzazioni e del rispetto delle necessarie condizioni di sicurezza, nasce dall’esigenza di tutelare sia gli imprenditori che operano nel rispetto delle regole, sia al preminente interesse di garantire il rispetto degli elevati standard richiesti dalla normativa di settore a salvaguardia della incolumità collettiva.

L’attività di controllo proseguirà nell’ambito dei servizi disposti dalla Questura, con l’obiettivo di assicurare il rispetto della normativa vigente e contribuire alla tutela dell’incolumità pubblica e della sicurezza nei luoghi della movida.

Va precisato che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che la posizione delle persone coinvolte nelle predette operazioni di polizia è al vaglio dell’Autorità Giudiziaria e che le stesse non possono essere considerate colpevoli sino alla eventuale pronunzia di una sentenza di condanna definitiva.