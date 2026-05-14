GF Vip Lucia Ilardo non si fida di Renato, il suo cambiamento la insospettisce: “Sto un attimino sulle mie”

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Antonella Elia non è l’unica ad avere dei dubbi su Renato Biancardi al Grande Fratello Vip, anche Lucia Ilardo ha ammesso che alcune cose proprio non la convincono.

I due hanno avuto un confronto nelle score ore e parlando del loro rapporto la gieffina si è detta titubante in merito al suo cambiamento improvviso. Lei ha sempre manifestato interesse nei suoi confronti ma lui fino a poco tempo fa la teneva a distanza. Complice la romantica cena nel monolocale tra i due è di nuovo esplosa la passione e dal quel momento si sono avvicinati sempre di più. Lucia Ilardo però può fare a meno di chiedersi se lui stia giocando perché non ha mai avuto la sensazione di piacergli davvero.

Lucia Ilardo diffidente con Renato Biancardi al GF Vip: la gieffina ha messo in dubbio il suo interesse per lei

I dubbi della gieffina hanno ferito Renato Biancardi, le ha infatti chiesto come possa pensare certe cose, a parer suo dopo un po’ non è possibile fingere nella casa più spiata dagli italiani. Si chiede perché dovrebbe fingere di provare interesse per lei, la gieffina ha risposto ‘per il gioco’ e ha continuato a chiedergli come mai abbia fatto un simile ‘switch’.

Di fronte alla diffidenza della ragazza il gieffino è apparso un po’ deluso e l’ha invitata a basarsi solo su ciò che prova quando sono insieme. I dubbi di Lucia Ilardo non sono però svaniti, gli ha infatti detto che vuole stare un attimo sulle sue, nonostante tutto però si è avvicinata a lui e l’ha baciato. Che piega prenderà il loro rapporto al Grande Fratello Vip? Lo vedremo.