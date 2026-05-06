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La Capitanata e la Germania sempre più vicine: grande successo per l’incoming dei buyer tedeschi per promuovere le eccellenze agroalimentari e turistiche del territorio.

Si è svolta dal 3 al 6 maggio in Capitanata una iniziativa di incoming dedicata a una delegazione selezionata di buyer e operatori professionali provenienti dalla Germania. L’evento, organizzato dalla Camera di Commercio di Foggia in stretta collaborazione con il Comune di Foggia, ha coinvolto 12 buyer tedeschi e 35 imprese del settore food e del settore turistico.

Questa sinergia operativa è il frutto del protocollo d’intesa siglato tra i due Enti e fa seguito al viaggio istituzionale compiuto nel maggio 2025, quando la Camera di Commercio di Foggia e una delegazione comunale ha partecipato all’evento “Apulian Stupor Mundi” a Monaco di Baviera. L’obiettivo dell’iniziativa è stato quello di consolidare i rapporti avviati in Germania, posizionando stabilmente la provincia di Foggia come destinazione d’eccellenza e utilizzando il prodotto agroalimentare come ambasciatore del turismo locale.

“L’obiettivo di queste giornate è stato permettere agli operatori tedeschi di verificare di persona la qualità e la serietà delle nostre imprese,” ha dichiarato il Presidente della Camera di Commercio di Foggia, Giuseppe Di Carlo. “Ci preme creare le condizioni tecniche affinché i buyer possano instaurare relazioni commerciali solide e durature. La collaborazione con il Comune di Foggia è stata essenziale per presentare un territorio coeso e organizzato, capace di offrire risposte concrete a un mercato esigente come quello tedesco, sia nel comparto agroalimentare che in quello dell’accoglienza”.

Sulla stessa linea l’Assessore alle Attività Produttive del Comune di Foggia, Lorenzo Frattarolo, che sottolinea la valenza strategica dell’operazione: “Questa iniziativa rappresenta un passaggio concreto di un percorso che abbiamo costruito con visione e determinazione. L’incoming dei buyer tedeschi in Capitanata è la naturale evoluzione del lavoro avviato nei mesi scorsi, in particolare con la missione istituzionale a Monaco di Baviera, che ho avuto l’onore di condividere con la presidente del Consiglio comunale Lia Azzarone e l’assessore al Bilancio Davide Emanuele. In quell’occasione abbiamo gettato le basi per relazioni solide e credibili con il mercato tedesco, presentando le eccellenze del nostro territorio in un contesto internazionale. Come amministrazione continuiamo a sostenere un modello integrato che mette in relazione agricoltura, commercio e turismo, valorizzando l’identità del territorio e proiettandola sui mercati internazionali. Il rapporto con la Germania, in questo senso, rappresenta un asset strategico su cui intendiamo investire con continuità, favorendo scambi duraturi e nuove prospettive di crescita per le imprese locali.”

Il programma delle giornate ha offerto agli ospiti tedeschi una full immersion nel territorio con incontri B2B, visite aziendali e percorsi turistici.

L’iniziativa, supportata dalle Camere di Commercio Italiane in Germania (ITALCAM e ITKAM), ha rappresentato una vetrina strategica per valorizzare l’identità della provincia e trasformarla in un asset economico e turistico d’avanguardia.