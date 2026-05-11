Uomini e Donne, Sara Gaudenzi e Alessio già in crisi?

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Dopo settimane di indiscrezioni e polemiche, la coppia formata da Sara Gaudenzi e Alessio Rubeca torna al centro del gossip. Nelle ultime ore, infatti, una frase condivisa sui social dall’ex tronista di Uomini e Donne ha acceso i sospetti dei fan. In molti credono che tra i due sia già finita. Il messaggio pubblicato da Sara ha immediatamente fatto il giro del web, alimentando nuove voci sulla relazione nata nel programma di Maria De Filippi. Al momento nessuno dei due ha confermato la rottura, ma i segnali social non sono passati inosservati.

La frase di Sara Gaudenzi scatena il gossip

La storia tra Sara Gaudenzi e Alessio Rubeca sembra attraversare un momento molto delicato. Di recente l’ex tronista ha condiviso sui social una frase enigmatica che ha immediatamente attirato l’attenzione dei follower: “Il lupo perde il pelo ma non il vizio”. Un messaggio breve ma sufficiente per scatenare il caos tra i fan di Uomini e Donne, convinti che si tratti di una frecciatina rivolta proprio ad Alessio Rubeca.

La coppia era uscita insieme dal dating show di Maria De Filippi soltanto poche settimane fa, ma fin dall’inizio il loro percorso è stato accompagnato da dubbi e segnalazioni. In particolare, durante il trono di Sara Gaudenzi erano circolate diverse indiscrezioni su presunti incontri tra i due lontano dalle telecamere, circostanza che aveva fatto infuriare parte del pubblico del programma.

Anche dopo la scelta, le polemiche non si sono mai davvero placate. Come ricorda Coming Soon, Alessio Rubeca era finito al centro di nuove segnalazioni e la relazione con Sara aveva continuato a dividere i telespettatori. Nei mesi scorsi, inoltre, Matteo Stratoti — il corteggiatore non scelto — aveva ricevuto grande sostegno dal pubblico, convinto che fosse il più sincero tra i protagonisti del trono classico.

Adesso il silenzio social della coppia e l’assenza di foto insieme stanno aumentando ulteriormente i sospetti. Nessuna conferma ufficiale è arrivata dai diretti interessati, ma il messaggio condiviso da Sara Gaudenzi ha riacceso il gossip e molti utenti sono convinti che la relazione con Alessio Rubeca sia già arrivata al capolinea. Per il momento, però, resta tutto nel campo delle indiscrezioni.