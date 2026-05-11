Oroscopo settimanale di Paolo Fox dall’11 al 17 maggio e classifica per tutti i segni: 5 stelle al Toro

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Secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana dall’11 al 17 maggio, i nati sotto il segno del Toro vivranno un recupero sentimentale e un weekend fortunato, a patto di evitare investimenti azzardati e spese eccessive. Gli appartenenti all’Acquario godranno di una ritrovata energia e di un grande fascino, ma dovranno essere determinati nel lavoro e cauti nella gestione finanziaria durante questa fase di rinnovamento. Infine, i Pesci affronteranno una settimana tesa in amore, ma troveranno grandi soddisfazioni e rivincite professionali grazie al favore di Venere e della Luna.

Oroscopo e classifica dall’11 al 17 maggio: da Ariete a Cancro

Ariete – In amore, preparati perché questa settimana i tuoi sentimenti riceveranno una bella scossa di adrenalina. Se sei single, tieni gli occhi aperti: il destino potrebbe farti incrociare una persona speciale o riportare sotto i riflettori un vecchio legame mai del tutto spento. Tra il 16 e il 17, con la Luna che brilla proprio nel tuo segno, ti sentirai elettrizzato e pronto a portare aria nuova anche in famiglia. Ricorda però di non aver fretta: alcune decisioni importanti richiedono calma per essere metabolizzate. In ambito lavorativo, è tempo di fermarti a riflettere sulla tua carriera. Forse senti il bisogno di cambiare aria, accettare un incarico inedito o lanciare un’idea che avevi nel cassetto. Anche se troverai alleati pronti a darti una mano, fai attenzione al tuo temperamento: voler bruciare le tappe potrebbe farti inciampare proprio sul più bello. (3 stelle, settimana discreta)

Toro – In amore, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, quel piccolo fastidio che senti al cuore ha i giorni contati. Molto presto ritroverai la strada, ristabilendo un’intesa profonda e serena con chi ami. Se invece una storia dovesse chiudersi ora, non guardarti indietro: significa che il terreno era ormai arido. Preparati a un weekend speciale: da venerdì, con il supporto di Luna, Sole e Mercurio, la fortuna busserà alla tua porta con sorprese inaspettate. In ambito lavorativo, non è il momento di fare il passo più lungo della gamba o di inseguire progetti fumosi. Punta solo su ciò che è tangibile e solido. Se lavori a chiamatati aspetta un’estate frenetica e piena di opportunità. Un consiglio? Analizza con attenzione le ultime uscite dal portafoglio, perché ultimamente hai speso un po’ troppo. Allontana i perditempo e vai dritto per la tua strada. (5 stelle, settimana ottima)

Gemelli – In amore, con Venere che splende proprio nel tuo segno, la passione non manca di certo. Tuttavia, il vero ostacolo sei tu se continui a dare spazio a vecchi fantasmi. Smetti di rivangare il passato: quelle tensioni nate per colpa di fattori esterni non meritano di rovinarti il presente. Se hai iniziato a frequentare qualcuno da poco, butta giù il muro della timidezza e lasciati andare. In ambito lavorativo, le parole non ti bastano più; ora pretendi giustamente certezze messe nero su bianco. Fortunatamente, questo periodo gioca a tuo favore e promette sblocchi interessanti. Tieni d’occhio i contatti con altre città: il cielo suggerisce che le opportunità migliori arrivano da spostamenti e nuove collaborazioni fuori zona. (5 stelle, settimana ottima)

Cancro – In amore, se senti il desiderio di un nuovo inizio, non restare a guardare: muoviti ora! Con l’ingresso trionfale di Venere nel tuo segno da martedì 19, hai una marcia in più per esporti. Se la tua relazione sta vivendo un momento di tensione, non irrigidirti su posizioni di principio che non portano a nulla. È tempo di scelte: potresti trovarti tra due fuochi o dover finalmente scuotere il cuore dopo un lungo letargo. Sii coraggioso. In ambito lavorativo, se la tua attività ti porta a stare in mezzo alla gente, è il momento di chiudere i conti con il passato e risolvere vecchie questioni. Il panorama si schiarisce, offrendoti spunti interessanti per i tuoi progetti futuri. Quell’intoppo che ti aveva fatto perdere la pazienza a metà aprile sta finalmente svanendo. Anche se Saturno ti tiene ancora sotto pressione, l’ottimismo è la tua arma vincente. (4 stelle, settimana buona)

Paolo Fox, oroscopo e classifica della settimana 11-17 maggio: da Leone a Scorpione

Leone – In amore, ultimamente il cuore ti ha dato del filo da torcere, che tu sia in coppia da anni o alle prese con un nuovo flirt. Ricorda che i sentimenti hanno i loro ritmi e non puoi forzarli: ogni legame deve maturare con calma. Se sei single, non scalpitare; il coraggio non ti manca e sei ufficialmente pronto a rimetterti in gioco, quindi non frenare i tuoi desideri. In ambito lavorativo, finalmente ritrovi l’equilibrio. Anche se i risultati non arrivano alla velocità della luce, questo è il momento ideale per lanciarti in un nuovo progetto. Considera che ogni esperimento che fai oggi ha tutte le carte in regola per trasformarsi in una solida certezza domani. (4 stelle, settimana buona)

Vergine – In amore, in questo periodo senti il bisogno di certezze solide. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, Venere ti spinge a pretendere di più, e questo tuo rigore potrebbe innescare qualche scintilla con il partner. Se sei giovanissimo, ti muovi con curiosità ma senza scoprirti troppo. Per chi cerca il brivido di un incontro fugace, le emozioni non mancheranno, magari con qualcuno che vive lontano. Attenzione, però: i rapporti senza radici profonde potrebbero arrivare al capolinea. In ambito lavorativo, non esagerare con i carichi di energia. Se lavori alle dipendenze di qualcuno o aspetti uno scatto di carriera, fatti avanti ora. Puoi ottenere ciò che desideri, ma armati di pazienza: i risultati non saranno immediati. (4 stelle, settimana buona)

Bilancia – In amore, smetti di voltarti indietro e di torturarti con i “se” e i “ma”. Il passato è un libro già letto; rievocare vecchi fantasmi non farà altro che appesantirti il cuore. Proteggi il tuo umore dai cali di malinconia tipici del weekend. Se la tua storia sta vacillando, l’oroscopo di Paolo Fox ti ricorda che hai il pieno potere di scegliere: riparare il legame o voltare pagina definitivamente. In ambito lavorativo, fidati del tuo sesto senso, raramente sbaglia. Se ti trovi in un nuovo ambiente o hai appena cambiato progetto, è normale sentirsi un po’ smarriti. Non farti spaventare dalla necessità di ripartire da zero: la confusione che avvertirai a metà settimana è solo il preludio a una nuova chiarezza. (3 stelle, settimana discreta)

Scorpione – In amore, ultimamente la tua mente è un labirinto di pensieri che rischia di complicare il rapporto di coppia. Sabato sarà una giornata particolarmente delicata: l’agitazione sale e potresti scatenare polemiche involontarie. Se senti che il partner ti critica troppo, la distanza tra voi si farà sentire. Cerca di mettere ordine anche in famiglia, dove il caos regna sovrano nel weekend. In ambito lavorativo, non farti sfuggire le opportunità. Ti stai preparando a un grande salto per giugno, ma ricorda che con la visibilità aumentano anche le responsabilità. Le proposte non mancheranno, ma segui un consiglio d’oro: non spendere soldi che non hai ancora incassato. (4 stelle, settimana buona)

La settimana 11-17 maggio secondo Paolo Fox: classifica da Sagittario a Pesci

Sagittario – In amore, secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox, ti muovi sotto un cielo piuttosto insolito per il cuore. Con Venere contraria, la prudenza è d’obbligo: se trascini ferite da tempo, potresti sentirti arrivato a un bivio definitivo. I nuovi incontri promettono bene, ma se nutri già dei sospetti verso il partner, attento a non scivolare in crisi o tentazioni pericolose. Domenica misura bene le parole: un’uscita infelice potrebbe costarti cara. In ambito lavorativo, sei nel pieno di un recupero, anche se l’inizio della settimana ti vedrà stanco e schiacciato dai trovi impegni. Gestisci le tue risorse con estrema cautela: per ora amministra ciò che hai, sapendo che i mesi finali dell’anno ti regaleranno soddisfazioni ben più grandi. (4 stelle, settimana buona)

Capricorno – In amore, negli ultimi tempi la confusione ha bussato alla tua porta. Se c’è stato un battibecco, evita di gettare benzina sul fuoco, specialmente nella giornata del 13. Se però il tuo obiettivo è ricucire uno strappo o riavvicinarti a qualcuno, il weekend promette scintille positive: aspettati qualche sorpresa inaspettata. Un piccolo consiglio? Anche se l’umore vacilla, cerca di sfoggiare il tuo miglior sorriso. In ambito lavorativo, è tempo di raccogliere i frutti del tuo impegno. Nonostante i cambiamenti radicali nei progetti e nelle collaborazioni avvenuti nell’ultimo mese, ora arrivano le soddisfazioni. Hai fatto bene a tagliare i ponti con chi ha marciato sulla tua disponibilità: la tua nuova strada è più leggera senza pesi morti. (4 stelle, settimana buona)

Acquario – Le previsioni astrologiche di Paolo Fox segnalano un deciso cambio di passo: rispetto ai giorni scorsi, la tua energia è in netta risalita. In amore, se hai appena iniziato a frequentare qualcuno, non sottovalutarlo: potrebbe nascere qualcosa di serio. Se invece senti che manca ancora quel “guizzo”, prova a guardarti dentro: non è che sei proprio tu a frenare le emozioni? Goditi il momento, perché il tuo fascino ora è alle stelle. Per quanto riguarda il lavoro, smetti di stare in disparte e fatti valere. Segna sul calendario il 13 e il 14: sono le date perfette per lanciare le tue idee. Sotto la spinta di Urano e Saturno, senti il bisogno di fare pulizia e tagliare i rami secchi, anche se dovrai prestare un po’ di attenzione extra al portafoglio. (4 stelle, settimana buona)

Pesci – In amore, questa settimana ti conviene armarti di pazienza e muoverti con estrema cautela. Se trascini dei nervosismi nel rapporto di coppia, mantenere l’armonia non sarà una passeggiata. Anche se sei single e provi emozioni forti, o se hai appena iniziato a vedere qualcuno, potresti sentire un freno interiore che ti impedisce di lasciarti andare del tutto. In ambito lavorativo, il cielo però ti sorride! Con l’arrivo di Venere, inizierai un recupero fondamentale. Quell’agitazione che senti non dipende dall’esterno, ma da una tua irrequietezza profonda. Segnati sul calendario lunedì e martedì: con la Luna nel segno, avrai l’occasione per prenderti una bella rivincita. (4 stelle, settimana buona)