GF Vip, Antonella Elia e Adriana Volpe erano certe di arrivare in finale? “Si erano portate il vestito”

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Antonella Elia e Adriana Volpe non sono passate inosservata nell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, infatti i telespettatori le hanno fatte arrivare in finale anche se ad avere la meglio è stata Alessandra Mussolini.

La vincitrice del reality ha svelato un retroscena sulle sue compagne di avventura, ha infatti rivelato che entrambe erano convinte che sarebbero rimaste nella casa più spiata dagli italiani fino alla fine. Intervistata dal settimanale Oggi ha detto: “Adriana Volpe e Antonella Elia, erano entrate portandosi già il vestito per la finale, Io neanche ce l’avevo“.

Alessandra Mussolini dopo il Grande Fratello Vip svela cosa pensa di Antonella Elia

Il rapporto con la Elia è stato alquanto complesso, tantissimi sono stati i litigi scoppiati tra loro al Grande Fratello Vip ma hanno anche condiviso momenti fatti di confidenze e serenità. Riferendosi alla showgirl l’ex europarlamentare ha detto che è problematica ma ha mostrato anche delle fragilità nella casa.

Alessandra Mussolini ha poi detto che lei e Antonella Elia sono molto diverse. Nella casa lei si impicciava di tutto, ascoltava ogni cosa e voleva creare delle storie d’amore. Dopo il reality continuerà a fare televisione? In merito a ciò ha rivelato che al momento vuole viversi la sua famiglia e farsi sorprendere, ha poi aggiunto: “Ho appena messo una virgola, non un punto”.