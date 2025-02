GF duro scontro tra Chiara Cainelli e Alfonso D’Apice, lei sbotta: “Sarò cattiva in puntata”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Momento di crisi per Chiara Cainelli e Alfonso D’Apice al Grande Fratello, la loro relazione sembrava procedere a gonfie vele ma potrebbe prendere una brutta piega. Il motivo? A creare tensione nel loro rapporto è stato il fastidio provato dal gieffino napoletano nel vedere la sua fidanzata ‘apatica’ di fronte ad un suo gesto affettuoso.

La gieffina è appara sovrappensiero e la cosa ha infastidito Alfonso D’Apice che le ha subito detto che gli faceva passare la voglia di dedicarle attenzioni e di farle le coccole. Le sue parole hanno sorpreso non poco Chiara Cainelli, infatti gli ha subito chiesto se stava scherzando, era incredula. Si è poi difesa dicendo: “Ero pensierosa per i fatti miei. Ero un po’ riflessiva, tutto qua…”

Chiara Cainelli e Alfonso D’Apice si scontrano al Grande Fratello, lei annuncia che sarà cattiva in puntata

Il confronto tra Chiara Cainelli e Alfonso D’Apice al Grande Fratello non è servito a farli riconciliare, i due infatti non sono riusciti a trovare un punto di incontro dopo lo scontro. Dopo aver discusso con il fidanzato la gieffina si è sfogata con Zeudi Di Palma, alla quale ha confidato che ci andrà giù pensate con il gieffino durante la diretta di stasera.

All’ex Miss Italia ha detto: “Se nelle prossime ore non ce l’ho intorno anche meglio, così posso andarci giù cattiva in puntata“. Sembra quindi che l’intenzione di Chiara Cainelli sia quella di scontrarsi duramente con il fidanzato durante la 30esima puntata del reality che andrà in onda stasera, lunedì 10 febbraio 2025. Zeudi si è subito schierata dalla parte dell’amica dicendo che a parer suo Alfonso D’Apice non ha capito che persona importante ha davanti.