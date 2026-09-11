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Zeman prima di Manfredonia-Nocerina: “Noi siamo tanti, se non troppi”

NOCERA INFERIORE – Nessun problema per Karel Zeman prima della trasferta di Manfredonia, ci sarà qualche assente, ma per voce dello stesso allenatore, ex della gara, la rosa della Nocerina è molto larga: “Siamo tanti, se non troppi. Abbiamo svariate soluzioni, una rosa normale è composta da 22-25 giocatori, noi ne siamo di più. Se mancano due uomini, ne ho altri due per quel ruolo”.

Sul Manfredonia: “In Coppa hanno pareggiato giocando in 10 contro 11, in campionato hanno perso una gara che potevano anche vincere. Squadra di valore, molto brevilinea, guidata da uno dei migliori allenatori della categoria”.

“Nessuno è al cento per cento, dobbiamo migliorare e lo faremo settimana dopo settimana”.