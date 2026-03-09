Gabriel Garko, nuova smentita sulla paternità: perché l’attore non vuole avere figli

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nelle scorse settimane Gabriel Garko ha replicato all’indiscrezione circolata sul suo conto in merito al desiderio di paternità. Sul suo profilo Instagram aveva assicurato che non aveva intenzione di allargare la famiglia definendola quindi una falsa notizia.

Ieri, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, l’attore è tornato sull’argomento dicendo: “Non voglio figli. Sono in un momento della mia vita in cui secondo me ormai ho perso il treno“. Alla conduttrice ha anche detto che attorno c’è anche un discorso delicato che però non voleva rivelare lì.

Gabriel Garko e la voglia di proteggere la sua privacy: cosa ha detto l’attore sulla sua sfera personale

Il noto attore ci ha sempre tenuto molto a proteggere il suo privato, quella che in passato è finita spesso sotto il riflettori non era la sua reale sfera sentimentale. Solo le relazioni finte finivano su tutti i giornali, ma i rapporti reali li teneva per sé.

Alla conduttrice ha spiegato che lui è fatto così, quando una cosa è sua vuole che resti solo sua. Lo ha fatto anche con il marito Giorgio tenendo segreta la loro storia d’amore per ben quattro anni. Solo qualche settimana fa Gabriel Garko ha infatti parlato della loro relazione rivelando anche che si sono sposati due anni fa. In merito al loro rapporto ha detto che è molto equilibrato, svolgono una vita normale e vanno molto d’accordo.