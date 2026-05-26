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La scuola My Dance di Manfredonia ospiterà la tappa di Rumore Bim Festival

Domenica 31 maggio al via la ricerca dei talenti pugliesi

Talenti di tutte le età pronti per l’edizione 2026 di Rumore Bim Festival, dedicato a Raffaella Carrà, il contest prodotto da Anteros Produzioni, che anche quest’anno si concluderà a Bellaria Igea Marina, città natale della showgirl. Giunto al quinto anno, il giro d’Italia che accoglie nel suo percorso in tutta la penisola, i migliori nelle varie categorie: canto, ballo, musical e recitazione. Con la direzione artistica di Carlo Morelli, per la Campania, Basilicata e Puglia, anche quest’anno il tour alla ricerca dei talenti si sposterà in tutto lo stivale. Il tour è ripartito con audizioni e casting come sempre del tutto gratuiti.

Dopo le tappe dei giorni scorsi di Pomigliano D’Arco (Napoli), e Mondragone (Caserta), domenica 31 maggio sarà la volta di Manfredonia in provincia di Foggia, presso la scuola d’Arti Sceniche My Dance in Via Vincenzo Capparelli, 56 con referente tappa Claudia Muscatiello. Talenti pugliesi che possono assurgere alla ribalta grazie a questo contest multidisciplinare, e dove una giuria selezionata, avrà il compito di individuare coloro i quali si renderanno protagonisti delle migliori performace. Ma è solo l’inizio di un progetto itinerante che è giunto al quinto anno e che sta raccogliendo sempre più adesioni e consensi. “I partecipanti ci danno le più grandi soddisfazioni – afferma Emma Malinconico, Referente per Campania, Puglia e Basilicata – e sapere che possiamo aiutare a far crescere la loro bravura con una opportunità concreta ci riempie di gioia”. L’organizzazione è affidata a Service Kreativ. Per iscriversi gratuitamente www.rumorebimfestival.it. Anche quest’anno numerosi i partner e gli sponsor tra cui: MSC Crociere e Radio LatteMiele.