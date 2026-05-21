Francesco Chiofalo, nuovo intervento in vista dopo il tatuaggio istantaneo: “Ho paura perché…”

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Manuela Carriero e Francesco Chiofalo sono stati ospiti di Lorenzo Pugnaloni a Casa Lollo e durante l’intervista lui ha fatto sapere che vorrebbe fare un altro intervento.

La sua ossessione per la chirurgia estetica ormai è una cosa ben nota, di recente si è sottoposto ad un nuovo intervento che è stato da poco legalizzato. Si tratta del tatuaggio istantaneo, fatto in anestesia totale, lui è stato il primo in Italia a provare questa nuova procedura. A Lorenzo Pugnaloni ha fatto sapere che adesso vorrebbe fare un altro intervento.

Francesco Chiofalo pronto per un altro intervento: l’influencer spiega di cosa si tratta e perché ha paura

Non è un intervento nuovo per lui, infatti lo ha già fatto qualche anno fa, però il risultato non lo soddisfa ed è per questo motivo che vorrebbe rifarlo. Si tratta del trapianto di barba, a detta sua è poco forte la sua ed è per questo che vorrebbe ripetere l’operazione.

Francesco Chiofalo ha però svelato: “Ho paura a levarla perché ho il dubbio di essere rimasto sfigurato sotto, con delle cicatrici“. Nonostante sia un po’ spaventato vorrebbe provare a toglierla, Manuela Carriero pensa però che la barba del fidanzato non abbia nessun difetto. Lei non pensa che sia necessario un altro trapianto, a parer suo vuole modificare qualcosa solo perché non gli piace il risultato rischiando però di peggiorare la situazione.