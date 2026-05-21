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Coste alte del Gargano, Nobiletti: “Provincia di Foggia in prima linea”

A seguito del tavolo di febbraio convocato dal Presidente della Regione Puglia Antonio Decaro con i presidenti delle province pugliesi sull’erosione delle coste alte, le Regione ha stanziato 26 milioni di euro su fondi europei PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 e ha scelto le Province come soggetti di coordinamento tra i comuni costieri e Bari. È un riconoscimento del ruolo che la Provincia ha quale snodo operativo tra i territori e le istituzioni regionali.

Per la Provincia di Foggia la quota assegnata è di euro 8.231.965,37.

Gli uffici provinciali hanno già avviato il coordinamento e trasmesso ai comuni costieri della Provincia di Foggia, comprese le isole Tremiti, tutta la documentazione necessaria per presentare le proposte progettuali.

C’è tempo fino al 9 giugno 2026. La Provincia verifica, coordina e porta le vostre proposte alla Regione.