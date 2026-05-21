Formula 1, GP Canada 2026: orari e dove vedere la diretta tv e in streaming

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La Formula 1 torna in Nord America con il GP Canada 2026, uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Il circuito di Montreal, dedicato a Gilles Villeneuve, ospita per la prima volta un weekend con formato Sprint, rendendo l’intero programma ancora più ricco e serrato. Tra aggiornamenti tecnici, lotte al vertice e un calendario fitto di sessioni, cresce la curiosità dei tifosi che vogliono sapere dove seguire ogni momento del fine settimana, dalla Sprint del sabato alla gara della domenica.

Ma dove si potrà vedere il GP Canada 2026? Quali piattaforme trasmetteranno le sessioni in diretta? E quali saranno gli orari italiani del weekend Sprint? Scopriamolo insieme.

Formula 1, GP Canada 2026: dove vederlo in tv e streaming

Il GP Canada 2026 sarà trasmesso integralmente da Sky Sport F1, che garantirà la copertura completa di ogni sessione, dalle prove libere alla gara. Gli abbonati potranno seguire il weekend anche su NOW, la piattaforma streaming di Sky, che offrirà la diretta senza interruzioni e con la possibilità di rivedere gli appuntamenti on demand.

Per chi preferisce la tv in chiaro, TV8 proporrà alcuni appuntamenti selezionati. La Sprint del sabato sarà trasmessa in diretta alle 18:00, mentre le qualifiche del sabato sera andranno in onda sempre in diretta alle 22:00. La gara della domenica, invece, sarà disponibile in differita alle 23:30, una scelta che permette comunque di seguire l’evento senza abbonamenti.

Il weekend canadese sarà quindi accessibile a tutti, con una programmazione che alterna dirette, repliche e finestre gratuite. Un equilibrio che permette agli appassionati di vivere l’atmosfera di Montreal anche senza seguire l’intero campionato su piattaforme pay.

GP Canada 2026: orari italiani e programma completo del weekend Sprint

Il GP del Canada 2026 segue il formato Sprint, lo stesso già visto a Miami. Il venerdì si apre con le prove libere e si chiude con la Qualifica Sprint, programmata in tarda serata italiana. Il sabato sarà dedicato alla Sprint Race, che scatterà alle 18:00, seguita dalle qualifiche ufficiali che definiranno la griglia della gara di domenica. La domenica, infine, sarà il momento della gara, prevista alle 22:00 italiane.

Il weekend sarà particolarmente intenso anche per la presenza della Formula 2, che accompagnerà la F1 con prove, qualifiche e due gare. Un’agenda fitta che renderà Montreal uno dei weekend più ricchi dell’intera stagione.

Gli orari serali, tipici delle gare oltreoceano, permettono al pubblico italiano di seguire gli appuntamenti comodamente dopo cena, trasformando il GP del Canada in un vero evento televisivo. La Sprint del sabato, in particolare, rappresenta uno dei momenti più attesi, anche perché TV8 la trasmetterà in chiaro, ampliando il pubblico potenziale.

Attesa per Mercedes, Ferrari e Antonelli: cosa aspettarsi dal GP Canada 2026

Il GP del Canada non sarà solo un appuntamento televisivo, ma anche un crocevia tecnico e sportivo. La Mercedes arriva a Montreal con una serie di aggiornamenti molto attesi, dopo aver dominato quasi tutte le gare della stagione, ad eccezione della Sprint in Florida vinta da Lando Norris. Gli occhi saranno puntati anche su Andrea Kimi Antonelli, reduce da tre vittorie consecutive e pronto a tornare sul circuito dove un anno fa conquistò il suo primo podio in Formula 1.

Per la Ferrari, invece, il weekend canadese rappresenta un passaggio fondamentale. La scuderia attende la prima tranche dell’ADUO, necessaria per intervenire sulla power unit, considerata il punto debole della SF‑26. Dal punto di vista meccanico e aerodinamico, la vettura ha dimostrato di essere competitiva, ma senza un miglioramento sul fronte motore sarà difficile tenere il passo dei rivali.

Il circuito di Montreal, con le sue frenate violente e i lunghi rettilinei, metterà alla prova l’efficienza delle monoposto e la gestione delle gomme. La presenza del weekend Sprint aggiunge ulteriore pressione: meno tempo per provare, più rischi e più possibilità di ribaltare la classifica.