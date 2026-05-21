Money Road, anticipazioni della prima puntata del 21 maggio 2026: ecco i 12 concorrenti in gara

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La nuova stagione di Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo è pronta a partire. Il reality‑avventura condotto da Fabio Caressa torna giovedì 21 maggio 2026 su Sky Uno e in streaming su NOW, con un cast completamente rinnovato e un format che promette emozioni forti. Dodici concorrenti, una giungla da attraversare e un montepremi che può ridursi a ogni passo: la sfida è tanto fisica quanto psicologica, perché ogni scelta può costare caro. Dopo il successo della prima edizione, il programma si prepara a mettere alla prova nuovi protagonisti, pronti a confrontarsi con la fatica, la fame e le proprie debolezze.

Ma chi sono i concorrenti di Money Road 2026? Quali dinamiche caratterizzeranno la prima puntata? E cosa rende questa edizione ancora più avvincente? Scopriamolo insieme.

Money Road 2026: il ritorno del reality‑avventura più spietato

La seconda stagione di Money Road riparte dalla giungla malese, teatro di un gioco che non concede tregua. Il meccanismo resta semplice ma implacabile: più si cede alle tentazioni, più il montepremi finale si assottiglia. Fabio Caressa torna alla conduzione con il suo stile diretto e ironico, raccontando le sfide di dodici concorrenti che dovranno resistere non solo alla natura selvaggia, ma anche alle proprie fragilità.

Il reality si conferma un esperimento sociale travestito da avventura. Ogni prova mette in luce la parte più autentica dei partecipanti, costretti a scegliere tra il comfort e la possibilità di vincere. La giungla diventa così un palcoscenico di emozioni, dove la sopravvivenza si intreccia con la psicologia e la strategia. Il pubblico ritroverà lo spirito della prima edizione, ma con un cast più variegato e dinamiche ancora più imprevedibili.

I 12 concorrenti di Money Road: personalità forti e storie diverse

Il gruppo di dodici concorrenti è il cuore pulsante di Money Road 2026. Tra loro ci sono professionisti, sportivi, creativi e persone comuni, unite dal desiderio di mettersi alla prova. C’è Adele, ingegnere abruzzese di 49 anni, madre di due figli, che vede nel reality un’occasione per riscoprire sé stessa dopo anni di routine. Accanto a lei Chiara, 25 anni, comunicatrice marchigiana, determinata e competitiva, pronta a dimostrare di saper gestire la pressione meglio di chiunque altro. Daniele, 51 anni, esperto d’arte milanese, affronta la giungla con curiosità e ironia, spinto dalle figlie a uscire dalla sua comfort zone. Fabrizio, 34 anni, pugliese trapiantato a Milano, porta la sua teatralità e la passione per il canto lirico, ma vuole far emergere un lato più autentico.

Luana, imprenditrice bresciana di 41 anni, entra nel gioco con pragmatismo e ambizione, decisa a gestire la competizione come un affare personale. Marco, 42 anni, viaggiatore milanese, affronta la sfida con spirito libero e indipendenza, ma con un forte senso di protezione verso gli altri. Marilina, infermiera bolognese di 41 anni, diretta e senza filtri, vive l’esperienza come un salto nel vuoto, lontano dalle comodità di sempre. Meryem, 25 anni, napoletana di origini marocchine, porta una storia di integrazione e resilienza, pronta a dimostrare che la forza nasce dalle proprie radici.

Riccardo, 22 anni, pugliese, volontario e arbitro di calcio, affronta il gioco con genuinità e l’obiettivo concreto di conquistare parte del bottino. Roberto, 63 anni, traslocatore di Viterbo, è il veterano del gruppo, ma anche uno dei più vitali, con entusiasmo e spirito da leader. Sebastiano, 25 anni, milanese, sportivo e podcaster, rappresenta la generazione più giovane, ironica e riflessiva. Infine Simona, 47 anni, venditrice milanese, energica e persuasiva, convinta di poter influenzare le decisioni del gruppo con il suo carisma.

Dodici personalità diverse, dodici modi di affrontare la stessa sfida. Il pubblico potrà scoprire come ognuno reagirà alle difficoltà, alle privazioni e alle tentazioni che scandiranno il percorso verso il premio finale.

Anticipazioni della prima puntata: prove, tensioni e prime alleanze

La prima puntata di Money Road, in onda il 21 maggio 2026, introdurrà subito il tono della stagione. I concorrenti verranno catapultati nella giungla malese e dovranno affrontare le prime prove fisiche, tra caldo, umidità e ostacoli naturali. Ma la vera sfida sarà psicologica: le tentazioni inizieranno presto, e ogni cedimento ridurrà il montepremi comune. Le dinamiche di gruppo emergeranno rapidamente, con alleanze, rivalità e strategie che si formeranno già nelle prime ore.

Fabio Caressa guiderà il racconto con il suo stile narrativo incisivo, alternando momenti di tensione e ironia. Il pubblico assisterà alla nascita dei primi contrasti e alla scoperta dei caratteri più forti, in un contesto che non lascia spazio alla finzione.