Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

THE UNCONVENTIONAL: Manfredi Ricevimenti presenta la seconda edizione del suo Wedding Day

Manfredonia, 5 novembre 2026

Il 22 novembre 2026 torna a Manfredonia l’appuntamento dedicato al mondo del matrimonio. Una giornata di ispirazioni, professionisti, esperienze e nuove prospettive per immaginare un matrimonio fuori dagli schemi, ma soprattutto capace di raccontare chi lo vive.

Dopo il successo della prima edizione, Manfredi Ricevimenti rinnova il suo appuntamento con il mondo del wedding e presenta THE UNCONVENTIONAL, la seconda edizione del Wedding Day in programma domenica 22 novembre 2026, a partire dalle ore 16:00, presso la propria struttura a Manfredonia.

Un nome che è già una dichiarazione d’intenti: THE UNCONVENTIONAL nasce dalla volontà di superare le formule più convenzionali del matrimonio, aprendo le porte a nuove idee, contaminazioni creative e possibilità ancora da esplorare.

Il tema dell’evento non è quello di proporre un matrimonio necessariamente eccentrico o lontano dalla tradizione, ma di restituire centralità alla personalità degli sposi. Perché non esiste un unico modo di sposarsi e non esiste un modello da replicare: ogni coppia ha una storia, un’identità e un modo tutto proprio di immaginare il giorno più importante.

Da questa visione prende forma una giornata pensata per ispirare le future coppie attraverso allestimenti creativi, proposte di stile, sfilate, musica dal vivo, show cooking, installazioni ed esperienze. Un’occasione per conoscere da vicino professionisti e realtà del settore, confrontarsi con nuove proposte e scoprire come ogni dettaglio possa contribuire a rendere un matrimonio autentico e memorabile.

Grande spazio sarà riservato al coinvolgimento delle aziende e dei professionisti del territorio, protagonisti di un percorso dedicato alle diverse anime dell’organizzazione di un matrimonio. Realtà locali che, attraverso competenze, creatività e servizi, contribuiranno a raccontare la ricchezza della filiera wedding pugliese.

Tra le attività in programma anche la partecipazione di Antonio Marzano, giornalista esperto di Wedding Tourism e direttore del magazine Domani mi sposo, media partner dell’evento, che porterà il proprio contributo e la propria esperienza nel panorama del wedding.

«Stiamo assistendo a grandi cambiamenti nel mondo del matrimonio: cambiano le aspettative delle coppie, il modo di vivere la celebrazione e soprattutto il desiderio di rendere ogni evento sempre più personale. Crediamo sia giusto evolversi insieme a questi cambiamenti, intercettare le nuove esigenze e proporre ai futuri sposi possibilità che vadano oltre gli schemi abituali», spiega Michele De Meo, Hotel Manager del Regiohotel Manfredi, realtà che insieme a Manfredi Ricevimenti vanta una consolidata esperienza nel settore dell’ospitalità e dei ricevimenti.

THE UNCONVENTIONAL si rivolge a tutte le coppie che stanno progettando il proprio matrimonio, a chi è alla ricerca di nuove ispirazioni e a chi desidera conoscere professionisti, servizi e possibilità per costruire un evento che rispecchi davvero la propria storia.

L’appuntamento è per domenica 22 novembre 2026, dalle ore 16:00, presso Manfredi Ricevimenti, SP 58 Le Matine km 12, Manfredonia.

La partecipazione è gratuita, previa registrazione.

Per partecipare è necessario compilare il modulo disponibile al seguente link:

https://forms.gle/QQa8jkK2rHsAHHH36