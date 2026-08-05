Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

L’anima golosa del Gargano passa da Manfredonia.



Ci sono articoli che raccontano un luogo. E poi ci sono articoli che contribuiscono a costruirne il racconto, rafforzandone l’identità e il posizionamento come destinazione turistica.

È il caso dell’ultimo bellissimo servizio pubblicato da Silvia Frau su Bell’Italia, nato anche dall’esperienza del Press Tour Manfredonia Experience dello scorso maggio promosso dalla Fondazione Re Manfredi in collaborazione con il Comune di Manfredonia.



Un racconto che mette al centro la cultura gastronomica di Manfredonia: i suoi sapori, le tradizioni, le materie prime, le ricette e quel patrimonio immateriale fatto di saperi e gesti che ancora oggi caratterizzano il nostro territorio.

La ciambotta di pesce, protagonista delle pagine della rivista, diventa così molto più di un piatto: diventa un modo per raccontare il mare, la storia e l’identità di una città.

Ed è proprio qui che il marketing territoriale può fare la differenza.



Manfredonia ha bisogno di essere raccontata, ma soprattutto ha bisogno di raccontarsi attraverso un prodotto turistico sempre più ricco, autentico e articolato.

Gusto e cultura rappresentano, in questo senso, un binomio straordinario. Due elementi capaci di ampliare l’esperienza del visitatore e di andare oltre la tradizionale dimensione della vacanza estiva.



Perché Manfredonia non è soltanto mare.

È gastronomia, cultura, storia, tradizioni, esperienze e territorio. È una destinazione da vivere in stagioni diverse, attraverso motivazioni diverse.

Il servizio di Bell’Italia è quindi anche il risultato di una bellissima operazione di marketing territoriale, che porta il nome di Manfredonia su una delle più importanti riviste italiane dedicate al viaggio e al turismo e contribuisce a dare lustro alla città come destinazione.

Un risultato che ci rende particolarmente orgogliosi e che conferma quanto sia importante fare rete, costruire relazioni e creare occasioni per far conoscere il nostro territorio attraverso chi sa raccontarlo.



Un grazie sincero a Silvia Frau e a Franco Cogoli per aver saputo cogliere e restituire, attraverso parole e immagini, una parte autentica dell’anima di Manfredonia e del Gargano.

Perché una destinazione turistica non si promuove soltanto dicendo quanto è bella.

Si promuove creando esperienze capaci di far venire voglia di scoprirla.

Michele De Meo