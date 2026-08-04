Forbidden fruit, spoiler 4 agosto 2026: Yildiz vuole conquistare Cagatay, il loro primo incontro…

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Va in onda oggi, martedì 4 agosto 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che Sahika ha deciso di stringere un’alleanza con Mert che gli permetterà di proseguire con la fusione nonostante il parere contrario di Ender.

Ender infatti sarà costretta a firmare dopo aver ribadito di non essere favorevole alla fusione. Intanto Sahika ha chiaramente detto a Mert che sicuramente gli chiederà qualcosa in cambio in futuro e ha già in mente un piano.

Spoiler Forbidden fruit 4 agosto 2026: dopo l’ennesimo fallimento Yildiz prende una decisione

Yildiz era felice di aver trovato finalmente un lavoro ma si è rivelato un totale fallimento, questo la spingerà a considerare l’idea della madre, cioè trovare un nuovo marito. Emir, Caner, Asuman e Rukiye prepareranno un elenco di possibili candidati, tra tutti sarà Cagatay a catturare l’interesse della Yilmaz.

L’uomo appartiene all’alta società ed è molto ambito. Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che non andrà come previsto il loro primo incontro ma questo non farà scoraggiare Yildiz. Lei infatti ha intenzione di riprovarci perché è rimasto molto colpita da Cagatay. Nel frattempo Asuman e la figlia andranno a vedere una casa in un lussuoso e residenziale complesso.